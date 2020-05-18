Магнитогорцы любят свой город и хорошо знают его историю

В Магнитогорске (Челябинская область) подведены итоги онлайн-викторины «Моя Магнитка», которую проводят городское Собрание совместно с управлением образования.

В этом году из-за пандемии COVID-19 городская краеведческая игра-викторина пока состоялась лишь в онлайн-форме.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне тема игры - «Героями не рождаются». Основной этап среди школьных и студенческих команд, проводимый на кубок городского Собрания, перенесен на осень.

Но онлайн-викторина состоялась! В ней приняли участие почти 200 человек. Они ответили на 30 вопросов, причём последний из них касался идеи по увековечению памяти героев-магнитогорцев.

Победителей определили в трёх категориях: среди пенсионеров, работающих и учащихся. Как только закончится режим повышенной готовности, организаторы свяжутся с победителями и вручат призы.