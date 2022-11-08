08.11.2022
В Курчатовском районе активно ведется очистка от снега внутриквартальных проездов
08.11.2022
В Пласте задержан любитель конопли
08.11.2022
Магнитогорцы отправили очередную партию гуманитарной помощи в ДНР
08.11.2022
Челябинцы боятся гололеда, а жители «Академ Риверсайда» - еще и штырей во льду
08.11.2022
Мужчина, вытолкнувший девочку из маршрутки, стал фигурантом уголовного дела
08.11.2022
Доля премиальных продаж продукции ММК в этом году выросла до 44 процентов
Магнитогорцы отправили очередную партию гуманитарной помощи в ДНР
08.11.2022
Денис Моисеев о миссии в Херсонской области: здесь чудеса творят
05.11.2022
“ZOV Челябинск” отправил нашим заказы по списку
04.11.2022
Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику
04.11.2022
Владимир Бекишев в шестой раз отправился на Донбасс
Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед
07.11.2022
Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику
04.11.2022
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022
Челябинская область отметит День народного единства
03.11.2022
Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России
03.11.2022