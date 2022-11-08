Магнитогорцы отправили очередную партию гуманитарной помощи в ДНР

Традиционно от памятника Первой палатки жители города Магнитогорска (Челябинская область) проводили грузовики с гуманитарной помощью мирным жителям Донбасса и бойцам в зону СВО.

Это уже четвертая с весенних месяцев партия груза, собранная горожанами и ушедшая в сопровождении ветеранов Афганистана и Чечни.

Проводить гумконвой пришли жители, которые приносили в Координационный центр на Набережную, 2 и еще в два десятка мест сбора помощи продукты, лекарства, теплое бельё, спальные мешки, туристические коврики… и еще много того, что так необходимо жителям присоединённых регионов и солдат на передовой.

Общий сбор гуманитарной помощи, включающий в себя также снаряжение, военные техсредства, составил 8,5 миллиона рублей.

В результате набралось два КАМАЗа, с двумя же УАЗами внутри, а также коробками, тюками, упаковками с водой. Аккуратно собраны и упакованы и письма нашим солдатам от магнитогорских ребятишек – тёплые, душевные, берущие за душу, ободряющие, с надежной на лучшее и верой в скорое возвращение бойцов. Их приносили и сами дети, и передал профком ПАО «ММК».

Перед отъездом председатель Собрания Александр Морозов передал символ города – макет монумента «Тыл - Фронту» депутату Народного Совета Донецкой Народной Республики, председателю регионального объединения воинов-афганцев Владимиру Савелову, который в эти дни находился Магнитогорске с рабочим визитом.

Очередная партия гуманитарного груза уже доставлена в Донбасс и на линию соприкосновения.