Магнитогорцы просят Текслера провести операцию по спасению медвежонка

Жители Магнитогорска просят губернатора Челябинской области Алексея Текслера спасти маленького медвежонка, который появился в окрестностях городских баз отдыха.

По словам жителей, несколько дней назад на территории баз отдыха «Родина» и «Юбилейный» (озеро Банное) отдыхающие заметили напуганного и в то же время любопытного медвежонка.

«Мамы нет, похоже, ее убили браконьеры и теперь мишке грозит та же участь. В сообществе "Газета Абзелил" мы прочитали, что кто-то дал лицензию на отстрел медвежонка, потому что отдыхающие начали жаловаться на присутствие животного», - написали в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

Пользователи считают, что животного нужно поймать и передать зоопарку или выпустить дальше от людей.

«Помогите животному спастись, это его дом, из которого его вытесняет человек, вырубая лес, застраивая озеро и загаживая Банное. Он не виноват ни в чем и не заслуживает смерти. Проведите спасательную операцию! Спасите медвежонка», - обратились к губернатору жители.