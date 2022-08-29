29.08.2022
В Челябинске строительство участка дороги по улице Конструктора Духова признано успешным
29.08.2022
Магнитогорцы просят Текслера провести операцию по спасению медвежонка
29.08.2022
В Челябинской области растет число госпитализированных пациентов с ковидом
29.08.2022
Кубок Алексея Текслера соберет на Южном Урале лучших ватерполисток России
29.08.2022
Михаил Накоряков поздравил ватерполисток Челябинской области с победой в Спартакиаде сильнейших
29.08.2022
Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС на этой неделе
Магнитогорцы просят Текслера провести операцию по спасению медвежонка
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
26.08.2022
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022