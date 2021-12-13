Магнитогорск полностью обновит парк электротранспорта в ближайшие несколько лет

В течение ближайших лет будет полностью обновлен парк электротранспорта в Магнитогорске (Челябинская область).

Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер в ходе рабочего визита в город и посещения трамвайного депо.

«Администрация города уделяет внимание этому вопросу, обновление трамвайного парка в Магнитогорске начали раньше, чем в других городах области. А без развития системы общественного транспорта невозможно развивать город», - подчеркнул Алексей Текслер.

В Магнитогорске, начиная с 2017 года, в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» за счет городского, областного и федерального бюджетов было приобретено 77 вагонов. Весь новый транспорт оформлен в едином стиле, утвержденном правительством Челябинской области.

В октябре-ноябре 2021 года приобретено 10 полунизкопольных трамвайных вагонов модели 71-623. На эти цели выделено из федерального бюджета 370 миллионов рублей.

Трамваи оборудованы системой кондиционирования воздуха, оснащены системами информирования пассажиров и видеонаблюдения. Благодаря переменному уровню пола, а также специально оборудованным местам, проезд стал доступнее для маломобильных групп населения.

По словам начальника участка технического контроля МП «Маггортранс» Марины Тарасовой, в трамваях установлена транспортная информационная система нового поколения:

«Имеется знак остановки вагона, который будет включаться при посадке и высадке. Это удобно для водителей и пассажиров. Знак виден из вагона и с остановки. Для людей с ограниченными возможностями и мам с колясками установлена выкидная аппарель, а также кнопки вызова помощи снаружи вагонов», - рассказала Тарасова.

По словам губернатора, сегодня 70-75% транспорта, который выходит на линию в Магнитогорске, уже обновлен. Новые трамваи комфортны и удобны, кондиционированы, теплые зимой, с комфортными условиями труда и для водителей.

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Глава Магнитогорска Сергей Бердников рассказал, что с появлением новых вагонов увеличилось количество пассажиров, которые пользуются трамваями. Таким образом, по словам градоначальника, удается частично решить проблему пробок в часы пик по одним и тем же направлениям.

Поставлена задача увеличить количество транспорта в Магнитогорске. «Уже выделены средства на приобретение 15 новых трамваев. Предварительно – порядка 40 новых вагонов прибудет в Магнитогорск. Будем динамично обновлять трамвайный парк города», - отметил Алексей Текслер.

Сергей Бердников подчеркнул, что улучшение качества транспорта требует повышения профессионального уровня работников МП «Маггортранс» и создания соответствующих условий труда.

«С января 2022 года мы приняли решение о поднятии оплаты труда для этой категории работников. Но и квалификация требуется соответствующая. Мы планомерно работаем в этом направлении. Поддержка области в этом вопросе для нас крайне важна. Совместная работа с губернатором приводит к позитивному результату для жителей города», - отметил глава города Сергей Бердников.

Как рассказали в администрации Магнитогорска, в 2019 году для жителей развивающихся южных микрорайонов города введена в эксплуатацию новая трамвайная линия – участок по улице Зеленый Лог от улицы Советской до проспекта Карла Маркса, протяженностью 4,912 километра, по которой курсируют восемь трамвайных маршрутов.

В настоящее время магнитогорский трамвайный парк насчитывает порядка двухсот единиц электротранспорта. Ежедневно на линию входит 124 трамвая. Также в текущем году МП «Маггортранс» выполнил работы по капитальному ремонту верхнего строения трамвайных путей общей протяженностью 4,205 километра. Работа в данном направлении будет продолжена и в 2022 году.

Губернатор отметил, что весь новый общественный транспорт, который приобретается для промышленных городов, таких как Челябинск и Магнитогорск – экологически чистый. Кроме того, новые трамваи произведены на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, и подобный заказ вносит свою лепту в развитие предприятия.