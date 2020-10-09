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Магнитогорская свалка включена в перечень временно эксплуатируемых объектов до 2023 года

Общество
Сегодня, 10:09
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Магнитогорская свалка (Челябинская область) включена в перечень временных эксплуатируемых объектов до 2023-го года. Чтобы добиться этого, министерству экологии региона пришлось судиться с минприроды России.

На сегодняшний день свалка является основным объектом размещения ТКО в Магнитогорском кластере до 2021-го года, когда будут введены в эксплуатацию строящиеся объекты концессионного соглашения - мусоросортировочный комплекс и полигон.

Как сообщил заместитель министра экологии Челябинской области, на свалку Магнитогорска оформлены земельные документы, имеется проект санитарно-защитной зоны.

«Так как в процессе организации свалки не проводилась государственная строительная и экологическая экспертиза, объект не является полигоном, на него не была оформлена лицензия. Однако имелись все основания для включения свалки во временный перечень эксплуатируемых объектов до 2023-го года согласно приказу минприроды», - пояснил Виталий Безруков.

Он заявил, что заявки в минприроды России для согласования использования Магнитогорской свалки подавались неоднократно - ответом были отказы по необоснованным причинам.

В результате минэкологии Челябинской области и администрация Магнитогорска были вынуждены обратиться в суд с требованием о признании данных действий незаконными и понуждением минприроды России выдать данное согласование в судебном порядке.

В ходе судебного разбирательства в Арбитражном суде Москвы было представлено письменное мнение минприроды России о принятом решении по согласованию использования Магнитогорской свалки для размещения отходов до 2023-го года.

Позже в минэкологии региона поступило данное положительное заключение минприроды России от восьмого сентября 2020-го года по итогам рассмотрения очередной (четвертой) заявки.

«В настоящее время использование Магнитогорской свалки до 2023-го года для размещения отходов является законным, однако ее эксплуатация будет завершена не позднее 2021-го года. Затем будут проведены проектные работы и начнется рекультивация объекта», - рассказал Виталий Безруков.

Отходы магнитогорцев поедут на новый современный полигон, где предусмотрена мусоросортировка и утилизация (в рамках заключенного концессионного соглашения с АО «Управление отходами»).

 

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