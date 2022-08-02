В Полетаево мусоровозы проверяют на уровень радиактивного излучения

На полигоне ТБО в Полетаево мусоровозы обеззараживают санитайзером и замеряют их радиационный фон. После выгрузки отходов каждый мусоровоз направляется на специальный участок с дезинфекционными барьерами, где ему устраивают обеззараживающие водные процедуры.

На полигоне ТБО в Полетаево действуют строгие санитарные требования к технике. Для обеззараживающих водных процедур каждый мусоровоз после выгрузки отходов помещают в специальный бетонированный бассейн, наполненный специальной обеззараживающей жидкостью — лизолом, в состав которого входят вода и бактерицидные вещества. Подобный «санитайзер» на 100% дезинфицирует колеса, а также убивает паразитов и насекомых. Об этом сообщили в пресс-службе полигона.

Обеззараживание мусоровозов лишь одна из мер безопасности, которые применяются на полигоне. Прежде, чем оказаться на территории предприятия, каждый автомобиль проходит еще и дозиметрический контроль уровня радиационного фона.

Меры трудозатратные, но обязательные. Они позволяют полигону соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, а также требования экологического законодательства. Так, с помощью дозиметрического контроля сотрудники следят за тем, чтобы на природоохранный объект не попали радиоактивные вещества. А дезинфекция колёс мусоровозов гарантирует санитарную безопасность. После такой обеззараживающей «ванны» на территорию Челябинска и других населенных пунктов не попадёт ни одна вредоносная бактерия.

«Проверку на радиацию» ежедневно проходят в среднем 150 автомобилей. Измерения производятся в беккерелях, превышение нормы — недопустимо. Машину, которая вызовет даже малейшее подозрение, на территорию полигона ТБО не пустят. Более того, в случае, если дозиметр-радиометр «Терра» покажет больше положенного, служба безопасности предприятия эвакуирует мусоровоз на безопасное для людей расстояние. После чего подозрительное транспортное средство будет передано сотрудникам МЧС и полиции. Стоит отметить, что с момента основания полигона ни одного подобного происшествия не было.

Тотальный контроль ведется в круглосуточном режиме. Кроме руководства полигона за этим строго следят и надзорные органы.