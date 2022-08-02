02.08.2022
ЦСОН фонда «Металлург» вновь в числе лидеров в числе победителей «Ближнего круга»
02.08.2022
Увлекательное лето в детских здравницах ММК
02.08.2022
В Полетаево мусоровозы проверяют на уровень радиактивного излучения
02.08.2022
В Челябинской области пройдет месячник сплочения Вооруженных сил Российской Федерации
02.08.2022
Фирма депутата ЗСО, обвиняемого в передаче взятки, оштрафована на один миллион рублей
02.08.2022
Южноуральцы могут получить российский паспорт за пять дней
В Полетаево мусоровозы проверяют на уровень радиактивного излучения
19.07.2022
Курчатовский район активизировал борьбу с несанкционированными свалками
18.07.2022
Почему в Челябинской области буксует мусорная реформа: в «мусорном» тупике оказались Касли
18.07.2022
Сергей Авдеев: В Челябинске разрабатывают проектную документацию на ремонт «Сказа об Урале»
15.07.2022
Эксперты отрасли: Мусоросортировочный комплекс нужен непосредственно в Миассе
Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя
01.08.2022
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022
Текслер: Ключевая задача – обеспечение безопасности школьников
29.07.2022
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022
Бизнесу дали шанс: власти Челябинска приостановили демонтаж незаконных ларьков
28.07.2022