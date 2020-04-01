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Магнитогорские депутаты соблюдают все ограничительные меры

Общество
Сегодня, 18:18

Депутаты Магнитогорска (Челябинская область) соблюдают все ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Число участников состоявшегося вчера, 31-го марта, заседания городского Собрания было сокращено, докладчики вызывались исключительно по своим вопросам, из представителей СМИ работали только фотограф и телеоператор.

У всех журналистов и горожан была возможность следить за ходом заседания в режиме онлайн на официальном сайте Собрания, на страничке ВКонтакте и нескольких других информационных ресурсах города.

Спикер Александр Морозов подчеркнул, что Магнитогорск живет, продолжает развиваться, глава города и председатель Собрания - на посту, заместители - тоже.

"Это говорит о том, что все под контролем, системы жизнеобеспечения работают", - отметил Александр Морозов.

О проделанной работе перед депутатами  отчитался глава города Сергей Бердников. Предварительно депутаты направили ему более тридцати вопросов.

Градоначальник отметил, что в прошлом году в плане благоустройства было сделано беспрецедентно много, ведь главная цель - создание комфортных условий для проживания горожан. Особенно Сергей Бердников отметил помощь в этом Магнитогорского металлургического комбината.

Развитие общественного транспорта, строительство и ремонт дорог, благоустройство скверов, парков, дворовых территорий, озеленение, ремонт социальных, в том числе спортивных объектов, открытие новой школы и детского сада - все это происходит в городе металлургов.

Еще один важный показатель - развитие жилищного строительства. За 2019 год введено в эксплуатацию почти 150 тысяч квадратных метров жилья. Детям-сиротам предоставлено 95 однокомнатных квартир, 31 молодая семья получила помощь в приобретении жилья. Многодетным семьям предоставлено 198 участков под жилищное строительство, а 15 семей предпочли денежную компенсацию.

В заключение отмечено, что город сохранил главное - устойчивое социально-экономическое положение. Глава Магнитогорска выразил уверенность, что благодаря совместной деятельности с депутатским корпусом, градообразующим предприятием и неравнодушными жителями здесь будет комфортно жить не только нынешнему, но и будущим поколениям.

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Теги
Магнитогорское городское Собрание депутатов
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