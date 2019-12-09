Магнитогорские роботостроители испытают сборщика радиоактивных отходов
Общество
Сегодня, 12:15

В начале 2020 года в России протестируют нового робота, предназначенного для утилизации радиоактивного мусора в загрязненных каньонах. Он будет управляться по схеме, которая уже показала свою надежность во время полета в космос первого робота “Федора”.

Подвешенный на специальную стрелу робот будет управляться при помощи задающего костюма, повторяющего движения человека-оператора. В ближайшем будущем атропоморфный робот сможет работать самостоятельно, рассказал ТАСС представитель магнитогорского НПО “Андроидная техника” Евгений Дудоров.

Разработку магнитогорских роботостроителей планируют использовать для утилизации радиоактивного мусора с низким излучением в каньонах. В основном это будет бумага, древесина и пробирки из лабораторий. Собранные роботом отходы будут проходить этапы сортировки, обработки и уничтожения.

Отправить новость
Экономика
22.11.19 10:21
В Магнитогорске начинают выпускать роботов-компаньонов
Федерация
13.11.19 11:52
Магнитогорский “Федор” заговорит на иностранных языках
Общество
12.11.19 15:04
Юные Миасские робототехники завоевали победу на Всемирной робототехнической олимпиаде
Общество
29.03.19 17:19
«Союзпищепром»: Для успехов будущих поколений
Сегодня, 10:43
Полицейские Челябинска зовут в гости
Сегодня, 10:32
Южноуральские рыбаки соревновались в подледной ловле на мормышку
Сегодня, 10:28
Глава Металлургического района Челябинска ответил на вопросы работников ЧМК
07.12.19 02:33
Особое «Притяжение» Магнитогорска
07.12.19 01:52
Текслер: Мы реализуем все планы, чтобы Магнитогорск был достоин называться столицей
07.12.19 01:02
Текслер – об «Огнях Магнитки»: Я хочу, чтобы во всех наших городах и районах появлялись такие пространства
06.12.19 23:38
В Челябинской области нашли способ остановить отток молодежи
06.12.19 18:27
Комплексы «Лесочек» обеспечили проход танков на учении в Челябинской области
06.12.19 16:34
До какого возраста призывают в армию: максимальный призывной возраст, служба после 27 лет
06.12.19 16:20
Анонсы событий и мероприятий на 7-9 декабря
Общество
Сегодня, 11:25
Мозги набекрень
В Челябинске новую остановку поставили задом наперед
Общество
Сегодня, 12:51
Алексея Текслера просят сделать 31 декабря выходным в Челябинской области
Новости
Сегодня, 13:09
Происшествия
Фаната «Трактора» из сектора «А» арестовали на двое суток
Сегодня, 12:11
Происшествия
В ДТП в Копейске пострадала пятилетняя девочка
Сегодня, 11:13
Происшествия
Наркоман в трусах залез в больничную котельную
Сегодня, 10:43
Общество
Полицейские Челябинска зовут в гости
Сегодня, 10:32
Общество
Южноуральские рыбаки соревновались в подледной ловле на мормышку
Материалы рубрики
Сегодня, 10:43
Общество
Полицейские Челябинска зовут в гости
Сегодня, 10:32
Общество
Южноуральские рыбаки соревновались в подледной ловле на мормышку
06.12.19 16:20
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 7-9 декабря
06.12.19 16:07
Общество
Проекты по скоростным проездам в Челябинской области одобрены на федеральном уровне
06.12.19 15:03
Общество
Юная танцовщица из Челябинска выступит вместе с Тагиром в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ
Теги
роботы
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика