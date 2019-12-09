Магнитогорские роботостроители испытают сборщика радиоактивных отходов

В начале 2020 года в России протестируют нового робота, предназначенного для утилизации радиоактивного мусора в загрязненных каньонах. Он будет управляться по схеме, которая уже показала свою надежность во время полета в космос первого робота “Федора”.

Подвешенный на специальную стрелу робот будет управляться при помощи задающего костюма, повторяющего движения человека-оператора. В ближайшем будущем атропоморфный робот сможет работать самостоятельно, рассказал ТАСС представитель магнитогорского НПО “Андроидная техника” Евгений Дудоров.

Разработку магнитогорских роботостроителей планируют использовать для утилизации радиоактивного мусора с низким излучением в каньонах. В основном это будет бумага, древесина и пробирки из лабораторий. Собранные роботом отходы будут проходить этапы сортировки, обработки и уничтожения.