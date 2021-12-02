Магнитогорским детям подарили зенитный комплекс

В оздоровительном центре «Горное ущелье» в Магнитогорске (Челябинская область) установят макеты боевой техники. Такое решение приняли депутаты городского Собрания.

Городское Собрание согласовало передачу муниципального имущества в безвозмездное пользование детскому оздоровительно-образовательному комплексу ПАО «ММК».

Речь идёт о четырёх макетах боевой техники, ранее числящихся в ДОСААФ. Одна часть макетов боевой техники уже обосновалась в недавно открытом сквере «Патриотический».

А теперь определено место дислокации оставшейся части техники. На территории детского центра под открытым небом будет создана выставочная площадка, где установят макеты самолета Л-29, тягача-амфибии, зенитно-ракетного комплекса С-75 и морской торпеды.