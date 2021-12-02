02.12.2021
Больше магнитогорских школьников научится потребительской грамоте
02.12.2021
В Челябинской области гололед вторые сутки мешает нормальной работе мусоровозов
02.12.2021
Ассоциация менеджеров России поблагодарила ММК за работу с кадрами и высокую производительность труда
02.12.2021
Магнитогорским детям подарили зенитный комплекс
02.12.2021
Ай да мастерицы! В женской колонии Челябинска выбрали самые вкусные, пышные и красивые оладьи
02.12.2021
Двое щенков из Коркино срочно ищут дом, иначе им могут причинить зло
Магнитогорским детям подарили зенитный комплекс
02.12.2021
Больше магнитогорских школьников научится потребительской грамоте
02.12.2021
Ассоциация менеджеров России поблагодарила ММК за работу с кадрами и высокую производительность труда
02.12.2021
В Магнитогорске утвержден бюджет «с плюсом»
01.12.2021
Экс-замглавы Магнитогорска задержан по подозрению в получении взятки за аренду земли
Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном
02.12.2021
После дождичка в четверг: автосалон уже 4 раза переносил сроки ремонта застрахованного автомобиля
01.12.2021
Страсти по Комсомольскому проспекту накаляются: администрация Челябинска не согласилась с критикой ГИБДД
01.12.2021
С первого декабря в Челябинской области вступают в силу новые ограничения
01.12.2021
ГИБДД раскритиковала власти Челябинска за организацию дорожного движения на Комсомольском проспекте
30.11.2021