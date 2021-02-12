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«Маршрут Победы» ММК признан одним из лучших в стране

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) вошел в тройку лидеров Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2020» в номинации «Лучший туристический маршрут, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» (финал премии состоялся в Саранске).

Награду ММК получил за исторический цикл виртуальных экскурсий «Маршрут Победы», созданных в рамках корпоративного проекта «ММК-Тур. Виртуальные экскурсии по ММК».

Как отмечает управление информации и общественных связей комбината, Магнитка по праву считается одним из лидеров в сфере промышленного туризма. Развитие этого направления на ММК началось еще осенью 2018-го года, когда были разработаны и запущены в работу сразу четыре экскурсионных маршрута: два взрослых и два детских.

Тысячи магнитогорцев и гостей города металлургов смогли по достоинству оценить увлекательные, безопасные и хорошо организованные экскурсии.

В 2019-м году комбинат стал лауреатом всероссийской туристской премии «Маршрут года», проводимой ежегодно при информационной поддержке Федерального агентства по туризму. Компания получила сразу два диплома: первое место за лучший детский маршрут и второе место за лучший маршрут на действующее производство.

В связи с противоэпидемическими ограничениями на комбинате был реализован корпоративный проект «ММК-Тур. Виртуальные экскурсии по ММК», доступный на официальном сайте компании.

В рамках проекта был создан исторический цикл виртуальных экскурсий «Маршрут Победы», рассказывающий о памятных местах комбината, связанных с вкладом Магнитки в победу советского народа в Великой Отечественной войне.

В частности, выходили видеорассказы о Комсомольской площади – первой площади Магнитогорска, на которой расположен центральный офис ПАО «ММК» – здание заводоуправления; об эвакуированном в Магнитку из Мариуполя толстолистовом прокатном стане 4500, на котором в годы Великой Отечественной войны катали броневой лист для советских танков; об уникальной паровой машине этого стана, трудовая биография которой продолжается уже более века, а также о памятном знаке «Танк», напоминающем о том, что в военные годы каждый второй советский танк был одет в магнитогорскую броню.

СПРАВКА

Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена в 2014-м году по инициативе Геннадия Шаталова, председателя правления Фонда развития общественных связей «Region PR». Премия проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму.

В 2020-м году на соискание премии «Маршрут года» было подано 442 проекта из 62-х регионов России. По итогам заочной экспертной оценки поданных на конкурс материалов были отобраны 300 проектов-финалистов из 62-х регионов России, а по итогам регистрации свое участие в финале премии подтвердили авторы 202-х проектов из 46-ти регионов страны.

Организаторами финала премии выступили правительство республики Мордовия, министерство спорта, молодежной политики и туризма Мордовии и ФРОС Region PR.