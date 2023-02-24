Маршруты Таганая станут доступны для маломобильных туристов

Маршруты национального парка «Таганай» (Челябинская область) станут доступны для маломобильных туристов.

Добраться до некоторых достопримечательностей посетители с ограниченными возможностями здоровья смогут на специальном транспорте с электродвигателем. Организовывать походы планируют партнеры «Таганая» из Миасса.

«Первая пробная поездка уже состоялась: двухместный электроскутер без проблем преодолел маршрут до смотровой площадки на Тещином языке и обратно. Водитель Алексей Рогозников отметил, что тропа вполне комфортная для таких путешествий», - рассказали в нацпарке.

Отметим, передвигаться самостоятельно Алексею трудно из-за ДЦП, но это обстоятельство не мешает ему жить полной жизнью.

«А транспорт поможет расширить границы – и ему, и его друзьям по клубу, и тем, кто захочет открыть для себя Таганай. В походы в национальный парк они намерены отправиться с наступлением тепла», - сообщили в НП «Таганай».