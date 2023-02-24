24.02.2023
Исторический музей приглашает к погружению в «Белую сказку» Елены Щетинкиной
24.02.2023
Маршруты Таганая станут доступны для маломобильных туристов
23.02.2023
В жилом доме Челябинска произошел хлопок бытового газа, пострадала женщина
23.02.2023
Жителей и гостей Челябинска в Историческом музее ждет «Уральское чудо. Каменный цветок»
23.02.2023
Молодые полицейские Челябинской области рассказали о своем выборе
23.02.2023
Досрочно прекращены полномочия депутата ЗСО Челябинской области
Маршруты Таганая станут доступны для маломобильных туристов
21.02.2023
На Таганае создают место экологических встреч
23.01.2023
Киалимская бабушка раскроет жителям Златоуста тайны таганайских ветров и северных орхидей
23.01.2023
«Таганай» начал «перепись» хвостатых и крылатых жителей
03.01.2023
Таганай и Зигальга приглашают на увлекательный квест по зимнему лесу
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023