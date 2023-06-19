«Маяк» и Озерск: 75 лет вместе

Для славного города Озерска Челябинской области 19 июня является особенным днем – сегодня празднует 75-летний юбилей производственное объединение «Маяк» госкорпорации «Росатом». Это предприятие очень хорошо знают не только на Южном Урале и во всей России – «Маяк», флагман атомной отрасли, известен всему миру.

Символично, что день рождения «Маяка» и День города в Озерске отмечают вместе – это добрая традиция территории, подчеркивающая, что предприятие и муниципалитет – единое целое, единый организм.

Генеральный директор «Маяка» Андрей Порошин поздравил ветеранов и работников ПО «Маяк», всех озерчан с юбилеем предприятия и Днем города.

«75 лет – это серьезная веха успешной и плодотворной работы. Это стабильность и множество воплощенных в жизнь проектов. Это серьезный задел на будущее. Первый атомный проект имел глобальное, судьбоносное значение для всего мира. Это было действительно событие планетарного масштаба, которое восстановило ядерный паритет и не позволило ни одной стране разговаривать с СССР с позиции силы. Поэтому первое поколение советских атомщиков совершило подвиг для всего человечества. Трудно переоценить вклад каждого звена: ученых, конструкторов, технологов и рабочих, добывавших уран. Мир на Земле, мощь Советского Союза, а теперь и Российской Федерации во многом созданы и сохранены руками этих людей», - отметил Андрей Порошин.

Генеральный директор «Маяка» подчеркнул также, что сегодня производственное объединение является одним из передовых предприятий атомной отрасли.

«У нас накоплен колоссальный опыт, мы обладаем всем спектром технологических процессов, связанных с обороной и безопасностью, изотопной продукцией, топливным циклом. Коллектив, который работает на «Маяке», вполне заслуженно может называться «сердцем и мотором атомной отрасли». И за это всем вам огромное спасибо! Пусть этот день станет ярким событием для нынешних и будущих работников «Маяка», ветеранов, подарит всем позитивный настрой и даст импульс дальнейшему динамичному развитию всех направлений деятельности предприятия. Счастья вам, крепкого здоровья и плодотворной работы на благо производственного объединения «Маяк» и родного Озерска!» - сказал Андрей Порошин.

С юбилеем «Маяк» и Озерск поздравил и глава города Евгений Щербаков, подчеркнувший, что предприятие и муниципалитет связаны друг с другом с самого первого дня.

«Мы - город первых! С праздником!» - обратился мэр к озерчанам и атомщикам со словами поздравлений.

Как в беседе с корреспондентом агентства «Урал-пресс-информ» в преддверии славной даты отмечал Евгений Щербаков, у предприятия сегодня отличные перспективы развития - соответственно, новые возможности открываются и для города.

«Сейчас «Маяк» работает над очень интересными проектами. Их успешная реализация - залог успеха всего Озерска», - подчеркнул глава.

Будучи неразрывно связанными, «Маяк» и муниципалитет совместно реализуют самые разные социальные и культурные проекты, целью которых является повышение качества жизни озерчан. В прошлом году «Маяк» построил в Озерске свою ледовую арену. В городе открыты детский сад и класс «Росатома», а в будущем появится целая школа «Росатома», которая будет находиться под патронажем «Маяка». Таким образом, кадры для уникального в масштабах не только страны, но и мира предприятия, которым, безусловно, является «Маяк», готовят в Озерске с самого детства.

«Результат сотрудничества «Маяка» и муниципалитета – это постоянное развитие Озерска. Благодаря совместно реализуемым инициативам нам есть что предложить нашим жителям, нашей молодежи. Сегодня потомкам славных «маяковцев», которые в своем время реализовывали амбициозный атомный проект, есть где развернуться», - подчеркнул Евгений Щербаков, который гордится тем, что в Озерске живет производственная, инженерная элита.

Для строительства атомного реактора в Озерске собрали лучшие умы страны. Это был абсолютно новый город, в основном – молодых людей, потомки которых в наше время достойно продолжают дело бесстрашных первостроителей. Взращивать новые высококвалифицированные кадры для атомной отрасли помогает реализуемый в Озерске федеральный проект «Профессионалитет», являющийся отличным примером поднятия престижа рабочих профессий: люди труда сегодня крайне востребованы и очень нужны своей стране.

По случаю юбилея ПО «Маяк» команда «Урал-пресс-информа» побывала на одном из шести заводов производственного объединения, получив от поездки море впечатлений и новых знаний.