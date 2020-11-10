Медикам будут по-новому доплачивать за работу с ковидными пациентами

Медицинские работники Челябинской области будут получать доплаты по новым правилам за лечение пациентов с коронавирусной инфекцией Covid-19.

Теперь медикам будут получать не доплаты к зарплате, а социальные выплаты за каждую отработанную смену.

«На смену постановлениям правительства № 415 и 484 приходит одно единое постановление - № 1762. Это уже будет не доплата к заработной плате, как раньше, речь будет идти о социальной выплате. Осуществляться она будет через Фонд социального страхования», - пояснила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

Медицинские организации будут передавать в фонд соответствующие реестры, на основании которых и будет назначаться выплата.

«Основное отличие нового порядка в том, что выплата не учитывается при расчете отпускных и различных выходных пособий, в том числе при увольнении, - уточнила первый вице-губернатор. - Далее принципиальное отличие - расчет будет вестись по количеству отработанных смен. Стоимость смены рассчитывается как пятая часть от продолжительности рабочей недели той категории работников, о которой мы говорим. У кого-то это шесть часов, у кого-то – восемь».

Кроме того, за каждую смену будут установлены фиксированные выплаты. Например, врач госпитальной базы будет получать по три тысячи 380 рублей за смену. Стоимость смены устанавливалась из расчета месячной оплаты, которую получал работник по прежним постановлениям, - 80 тысяч рублей за 20 смен.

Ирина Гехт считает, что в новой системе оплаты есть «некий элемент социальной справедливости».

«Люди, которые работали на нескольких ставках или по совместительству, теперь имеют возможность, отрабатывая большее количество смен, получать больше. Были и те, кто, зайдя один раз на смену, проконсультировав (это больше касалось узких специалистов), получали такую же выплату, как и специалисты, работающие непосредственно на госпитальной базе», - пояснила первый вице-губернатор.

Главный врач областной клинической больницы №3 Челябинска (больница скорой помощи) и руководитель новой инфекционной больницы Михаил Вербитский рассказывает, что его подчиненные восприняли с энтузиазмом новость об изменении системы оплаты труда медиков, работающих с ковидными пациентами. По их мнению, нововведения позволят больше зарабатывать. «Здесь всё будет зависеть от категорий работников, те, кто работает много, для них это более справедливая оплата труда, нежели та, которая была», - уточнила Ирина Гехт.

Вполне вероятно, что новая система оплаты будет не совсем корректно оценивать труд медиков, работающих в поликлиниках, скорой и службе неотложной помощи.

«По амбулаторно-поликлиническому звену и скорой помощи расчет будет также вестись посменно, но при условии, что в эту смену будет выявлен и подтвержден по ПЦР больной ковидом», - пояснила Ирина Гехт.

В настоящий момент уже все медицинские организации получили методические рекомендации по новому расчету выплат. После начисления доплат за ноябрь власти оценят, как и в какую сторону изменились размеры доплат у разных категорий работников.

Министр здравоохранения Юрий Семёнов добавил, что региональный минздрав внесет предложения по доплатам работникам скорой помощи.

Новые правила позитивно отразятся на зарплате сотрудников патолого-анатомических бюро. Они теперь смогут получать соответствующие доплаты (ранее им не полагалось).

Кроме того, будут сохранены и доплаты медработникам, которые выплачиваются за счет областного бюджета. «Они идут к заработной плате, это порядка 400 миллионов в месяц. Мы свои выплаты сохраняем, они будут продолжены», - заверила Ирина Гехт.