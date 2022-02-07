07.02.2022
Медучреждения Челябинской области получат новые машины скорой и неотложной помощи
07.02.2022
Надежда Рыльская озвучила первые результаты переселения челябинцев из аварийных домов в 2022 году
07.02.2022
Челябинца задержали с крупной парией мефедрона
07.02.2022
В Челябинске снесут посты ДПС на Свердловском и Бродокалмакском трактах
07.02.2022
Южноуральцы задолжали коммунальщикам 140 миллионов рублей
07.02.2022
Почетный донор России из Магнитогорска пожаловалась Текслеру на собес
Медучреждения Челябинской области получат новые машины скорой и неотложной помощи
07.02.2022
Почетный донор России из Магнитогорска пожаловалась Текслеру на собес
07.02.2022
Мишустин распорядился выделить Челябинской области сто миллионов рублей на строительство «умных» спортплощадок
04.02.2022
Челябинская область реализует три крупных инвестиционных проекта в сфере туризма
04.02.2022
Жители Старокамышинска забросали Текслера жалобами на жизнь без воды
Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей
04.02.2022
В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ
03.02.2022
Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов
02.02.2022
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022