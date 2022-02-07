Медучреждения Челябинской области получат новые машины скорой и неотложной помощи

Медицинский автопарк Челябинской области пополнился десятью новыми автомобилями неотложной помощи.

Сегодня, седьмого февраля, глава региона Алексей Текслер осмотрел машины «Лада Ларгус», которые в скором времени направятся в больницы Южного Урала.

По одному автомобилю получат городская больница №2 Челябинска, областная больница №3, городская детская поликлиника №1 Копейска и районная больница Пласта. По две машины получат городская детская поликлиника Миасса, городская детская больница Златоуста и центр охраны материнства и детства Магнитогорска.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, автомобили приобретены на взносы членов «Единой России» - по инициативе Алексея Текслера, являющегося секретарем регионального отделения партии.

Также в ближайшее время ожидается прибытие в регион пяти автомобилей скорой помощи, оснащенных всем необходимым оборудованием с учетом действующих требований и стандартов минздрава России.

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