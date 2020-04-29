МегаФон предлагает своим абонентам честный безлимит для работы на "удаленке"
МегаФон запустил для своих абонентов тарифы для удаленной работы без ограничения трафика.
Специальная линейка тарифов передачи данных предназначена тем клиентам компании, которые, работая на "удаленке" в условиях самоизоляции, не могут пользоваться домашним Интернетом. Тарифы без ограничения скорости позволяют обеспечить доступ к всемирной паутине, сопоставимый с проводными сетями.
За последние несколько недель продажи модемов и роутеров в магазинах МегаФон Ритейл выросли в четыре раза. Клиенты, переходя на удаленный режим работы, ощутили перегрузку фиксированных сетей, а многие предпочитают уехать за город, где вообще может не быть фиксированного домашнего Интернета.
«Мы видим, как меняются потребности наших абонентов в текущих непривычных условиях, и предлагаем новую линейку тарифов передачи данных. Честный безлимит без ограничения скорости позволяет обеспечить доступ в Интернет, сопоставимый с проводными сетями, для полноценной удаленной работы дома или на даче. А для тех, кто выезжает за город только на выходные, но должен быть на связи, мы разработали отдельный тариф с оплатой только за дни пользования Интернетом», - отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
Тариф с безлимитным Интернетом для модемов и роутеров «Закачайся! В любой момент» позволяет оплачивать только те дни, когда он действительно нужен. «Закачайся! На полную» включает безлимитный Интернет без ограничений скорости - максимальный пакет для удаленной работы в любой сфере. Для тех, кто использует Интернет чаще всего для общения в соцсетях, онлайн-покупок и интернет-серфинга, разработан недорогой тариф «Закачайся! Легко» на скорости до 4 Мбит/с - трафик при этом не ограничен.
Безлимитный Интернет действует не только в домашнем регионе, но и в поездках по России. Во всех тарифных планах действует бесплатная опция «МегаФон Защита», исключающая нежелательные платные подписки в сети. Тарифы доступны для подключения до первого июля. Новую сим-карту с тарифом «Закачайся!» можно купить в салонах или в Интернет-магазине shop.megafon.ru, а также на новый тариф можно перейти в Личном кабинете, если вы уже абонент МегаФона.
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