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Без ограничения скорости

МегаФон предлагает своим абонентам честный безлимит для работы на "удаленке"

Общество
Сегодня, 19:48

МегаФон запустил для своих абонентов тарифы для удаленной работы без ограничения трафика. 

Специальная линейка тарифов передачи данных предназначена тем клиентам компании, которые, работая на "удаленке" в условиях самоизоляции, не могут пользоваться домашним Интернетом. Тарифы без ограничения скорости позволяют обеспечить доступ к всемирной паутине, сопоставимый с проводными сетями.

За последние несколько недель продажи модемов и роутеров в магазинах МегаФон Ритейл выросли в четыре раза. Клиенты, переходя на удаленный режим работы, ощутили перегрузку фиксированных сетей, а многие предпочитают уехать за город, где вообще может не быть фиксированного домашнего Интернета.

«Мы видим, как меняются потребности наших абонентов в текущих непривычных условиях, и предлагаем новую линейку тарифов передачи данных. Честный безлимит без ограничения скорости позволяет обеспечить доступ в Интернет, сопоставимый с проводными сетями, для полноценной удаленной работы дома или на даче. А для тех, кто выезжает за город только на выходные, но должен быть на связи, мы разработали отдельный тариф с оплатой только за дни пользования Интернетом», - отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Тариф с безлимитным Интернетом для модемов и роутеров «Закачайся! В любой момент» позволяет оплачивать только те дни, когда он действительно нужен. «Закачайся! На полную» включает безлимитный Интернет без ограничений скорости - максимальный пакет для удаленной работы в любой сфере. Для тех, кто использует Интернет чаще всего для общения в соцсетях, онлайн-покупок и интернет-серфинга, разработан недорогой тариф «Закачайся! Легко» на скорости до 4 Мбит/с - трафик при этом не ограничен.

Безлимитный Интернет действует не только в домашнем регионе, но и в поездках по России. Во всех тарифных планах действует бесплатная опция «МегаФон Защита», исключающая нежелательные платные подписки в сети. Тарифы доступны для подключения до первого июля. Новую сим-карту с тарифом «Закачайся!» можно купить в салонах или в Интернет-магазине shop.megafon.ru, а также на новый тариф можно перейти в Личном кабинете, если вы уже абонент МегаФона.

 

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