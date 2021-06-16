Мэр Котова начала борьбу с челябинской «нечистью» с помощью ярких плакатов

Метод борьбы с нарушителями правил благоустройства, предложенный главой Челябинска Натальей Котовой и уже реализуемый в областном центре (представляет собой повсеместное внедрение лозунгов «Челябинск – чистый город») пока что напоминает борьбу небезызвестного нам Дона Кихота с ветряными мельницами.

Так, жизнерадостный зелено-желтый плакат с недавнего времени украшает трамвайную остановку «Площадь Павших революционеров» на улице Российской в Центральном районе. Что интересно, остановка действительно чистая – даже обычно переполненная урна, и та пустая. Однако радость от осознания этой непривычной чистоты меркнет, едва обогнешь остановку – сзади на ней пестреют все те же злополучные объявления – бич Челябинска. Буквально в двух метрах за остановочным комплексом – новое «украшение»: прямо с дерева к страждущим тянется «рука помощи».

О том, что обитателям столицы Южного Урала необходимо напоминать о том, что они живут в чистом городе, расклеивая баннеры на различных объектах, Наталья Котова заявила на одном из аппаратных совещаний в начале апреля. Некоторым горожанам эта инициатива показалась странной и нецелесообразной – чтобы победить грязь логотипом и плакатами, нужно очень хорошо постараться. Возник и вопрос о финансировании этой идеи мэра – из каких источников и о каких суммах идет речь (пока выяснить это не удалось).

Известно, что плакаты печатали и управление экологии, и УЖКХ, и транспортники.

В конце мая, на очередном аппаратном совещании, градоначальница вернулась к данной теме, отметив, что время для таких «наклеек» пришло - в те дни в Челябинске, кроме прочего, активно обсуждалась тема уродливых надписей на зданиях домов.

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«Пусть Павел Крутолапов разработает дизайн логотипа «Челябинск – чистый город», и затем мы изготовим – с помощью управления рекламы – такие плакаты-баннеры и разместим их по городу, в том числе на остановочных комплексах, чтобы каждый житель помнил о том, что все мы хотим жить в чистоте. Чтобы, перед тем как бросить бумажку или окурок мимо урны, человек подумал несколько раз», - заявляла в апреле Наталья Котова.

Также она высказывала мнение, что логотипы с напоминанием о том, что Челябинск – чистый город, неплохо было бы разместить и на мусоровозах, и на пылесосах, с помощью которых подрядчики убирают пыль с улиц мегаполиса. Позднее Котова придумала размещать данный логотип на подъездах домов, чтобы жители не пакостили во дворах. К этой работе она поручила привлечь управляющие компании.

О главном фонтане Челябинска, рядом с площадью Революции в Советском районе, Наталья Петровна не говорила, однако на одной из его гранитных стен эта наклейка появилась – выглядит она, надо сказать, не очень уместно.