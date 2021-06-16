16.06.2021
В роддоме Южноуральска, где обрушился потолок, нарушалась пожарная безопасность
16.06.2021
Озерчанин продавал наркотики, чтобы погасить кредит
16.06.2021
В отношении жителя Пензы, «заминировавшего» вокзал в Челябинске, возбуждено уголовное дело
16.06.2021
«Челябинск. 20 джазовых лет»: программа международного фестиваля «Какой удивительный мир»
16.06.2021
Южноуральца осудили за попытку дать деньги полицейским при задержании с наркотиками
16.06.2021
В Челябинске кошек и собак начали прививать от коронавируса
Мэр Котова начала борьбу с челябинской «нечистью» с помощью ярких плакатов
24.05.2021
В Магнитогорске водитель мусоровоза вывалил горящие отходы на дорогу
24.05.2021
Наталья Котова: Время распространять лозунги «Челябинск – чистый город» пришло
24.05.2021
Полный завал: челябинские кладбища до сих пор не очистили от мусора
18.05.2021
ЦКС вывез более ста тысяч мешков с сезонным мусором, собранным на субботниках
Челябинская область в июне получит 2,8 миллиарда на обновление общественного транспорта
16.06.2021
Челябинский ученый придумал, как бороться с массовой гибелью рыбы в водоемах
16.06.2021
Котова не увидела поливальных машин, о которых рассказывал Куляшов
15.06.2021
С июля меняется порядок выплаты пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности
15.06.2021
В челябинском баре пройдет джазовый джем-сейшен
13.06.2021