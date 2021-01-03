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Мэрия Челябинска заверяет – все брошенные ёлки вывезены с улиц

Администрация Челябинска после жалоб жителей на свалки брошенных елок заявила, что в городе не осталось несанкционированных складирований хвойных деревьев.

Об этом городские власти сообщили в воскресенье, третьего января, со ссылкой на районных глав.

«По информации глав внутригородских районов, еще первого января 2021 года все хвойные деревья были вывезены с точек торговли, - уточнили в администрации Челябинска. - В настоящий момент мы не фиксируем несанкционированных складирований елок в городе».

В мэрии также дали номера телефонов, по которым горожане могут сообщить о наличии елочных свалок.

Накануне председатель совета Челябинской региональной общественной организации развития экологической культуры «Сделаем» Дмитрий Закарлюкин опубликовал на своей странице «ВКонтакте» фото свалки нераспроданных елок.

Он написал, что в прошлом году прошла акция #ЕлкиНеПалки, благодаря которой в Челябинске и Копейске было собрано и переработано более 10 тонн новогодних деревьев. В этом году, по словам Закарлюкина, переговоры с мэрией о решении проблемы брошенных елок не получили логического продолжения.

Фото: vk.com, Дмитрий Закарлюкин, телеграм-канал "Мэрские новости"