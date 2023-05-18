Мэрия предупредила челябинцев о закрытии движения на Мамина

В Челябинске завтра, 19 мая, в восемь часов утра закроют движение транспорта по улице Мамина, в районе домов №154 и №15/1.

Как сообщили в мэрии, здесь будут проводиться работы по реконструкции участка теплотрассы.

Движение автомобилей возобновится после 22 часов 28 мая.

Городские власти просят водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.