13.10.2022
«Металлург» помогает пенсионерам Магнитогорска поддерживать жизненный тонус
13.10.2022
В Челябинске 12-летний мальчик выпрыгнул из окна девятого этажа
13.10.2022
Бастрыкин поручил создать горячую линию для мобилизованных
13.10.2022
В Челябинске новые рельсы проверили на наличие дефектов
13.10.2022
На Копейском шоссе затруднено движение
13.10.2022
ММК и МГТУ имени Носова: партнерство образования и производства
«Металлург» помогает пенсионерам Магнитогорска поддерживать жизненный тонус
Благотворительный фонд реализует проект по оздоровлению горожан с болезнями сердца
13.10.2022
ММК и МГТУ имени Носова: партнерство образования и производства
10.10.2022
ММК: время новых решений
10.10.2022
ММК стал финалистом международной премии в сфере работы с персоналом
07.10.2022
ММК участвует в форуме «МАЙНЕКС-Россия» в Москве
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022