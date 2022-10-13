«Металлург» помогает пенсионерам Магнитогорска поддерживать жизненный тонус

Благотворительный фонд «Металлург» Магнитогорска (Челябинская область) продолжает реализацию проекта «Сохрани свое здоровье». Субсидия выделена министерством социальных отношений региона.

Центр медико-социальной защиты БФ «Металлург», на базе которого с июля до ноября текущего года реализуют данный проект, принял уже четвертый заезд пенсионеров с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Пациенты получили консультацию врача-кардиолога Екатерины Козиной и лекарственные препараты на курс оздоровления по рекомендации специалиста.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», за счет средств субсидии закупили спортивный инвентарь, чтобы горожане пенсионного возраста могли заниматься лечебной физкультурой. Для физиотерапевтического кабинета приобрели аппарат для дарсонвализации и ультратональной терапии «УЛЬТРАДАР-Мед ТеКо», улучшающий качество лечения при проведении физиотерапевтических процедур у пациентов с заболеваниями сердца.

Студенты первого курса кафедры социальной работы и психолого-педагогического образования МГТУ имени Носова организовали для магнитогорцев на пенсии концерт в честь Дня пожилого человека (праздник в рамках проекта «Сохрани свое здоровье» первокурсники устроили для целевой группы).

Отметим, с начала реализации проекта в Магнитогорске оздоровились 36 пенсионеров с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.