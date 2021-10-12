Металлурги ЧЦЗ защитят глаза инновационными незапотевающими очками

Руководство входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода приняло решение закупить для своих сотрудников инновационные незапотевающие очки.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод», согласно правил техники безопасности, защитные очки для защиты глаз должны обязательно должны носить работники на некоторых участках. При этом нередко из-за перепада температур стекла очков запотевают. Эту проблему удалось решить благодаря «Доске решения проблем» - инструменту Бизнес-системы УГМК.

Чтобы найти очки со стеклами, устойчивыми к перепадам температур, провели эксперимент. Три пары очков различных производителей положили в морозильную камеру на час, а затем поместили в тепло. Две пары запотели сразу, а на третью смена температур никак не повлияла: их линзы остались прозрачными. Эту модель и планируется закупать в дальнейшем для защиты глаз сотрудников ЧЦЗ .