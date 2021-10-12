12.10.2021
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 102 тысячи
12.10.2021
Металлурги ЧЦЗ защитят глаза инновационными незапотевающими очками
12.10.2021
Челябинск в четвертый раз покажет «Уральский характер»
12.10.2021
В Челябинской филармонии смогут привиться от COVID-19 работники сферы культуры
12.10.2021
Наталья Котова предупредила челябинский бизнес о последствиях за отказ от вакцинации от ковида
12.10.2021
Аллею спортсменов Челябинска украсили десять даурских лиственниц
Металлурги ЧЦЗ защитят глаза инновационными незапотевающими очками
31.08.2021
Почти 90 миллионов рублей инвестировал ЧЦЗ в модернизацию системы подачи цинкового концентрата
31.08.2021
Металлурги ЧЦЗ собрали в школу 108 первоклассников
26.08.2021
Загородный комплекс «Лесная застава» АО «ЧЦЗ» завершает лето сменой для взрослых
16.08.2021
Металлурги ЧЦЗ создали книгу трудовых династий
Жители Тюлюка, через который проходит дорога в Зигальгу, вновь бьют тревогу
12.10.2021
Челябинск закупает тонны технической соли и совершенствует площадку для складирования снега
11.10.2021
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида
08.10.2021
В Челябинской области за 9 месяцев неэффективно израсходовали 383,3 миллиона бюджетных рублей
08.10.2021
Кто в Челябинской области получит QR-код, когда и на какой срок
07.10.2021