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Металлурги и горняки решают проблему кадров

На платформе Zoom 24-25 ноября крупнейшие металлургические и горнодобывающие компании вырабатывают план подготовки кадров.

Так ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» совместно с ОООР «Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России» и Советом по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе проводит II отраслевой форум PRO ФОРМАТ.

Форум собрал HR-лидеров отечественной металлургической и горнодобывающей отрасли для обмена опытом и поиска ответа на главный вопрос: как обеспечить предприятия кадрами нового поколения?

Основная задача форума – выработка вариантов решений проблемных отраслевых задач по подготовке и развитию персонала и системная реализация этих решений к 2030 году.

В рамках Форума пройдет стратегическая сессия, основной темой которой станет популяризация металлургических профессий. Ее темы: сегодня школьник – завтра металлург; требования работодателей к государственной системе образования; сопряжение корпоративных систем подготовки кадров с Национальной системой квалификаций.

Также в рамках форума будет проведена стратегическая игра «Корпоративный университет – 2030. Заглянуть за горизонт планирования». Участие в стратегической игре позволит обменяться идеями и построить идеальный корпоративный университет будущего.

В работе Форума принимают участие руководители служб по персоналу и кадрам крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний отрасли, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти. В связи с пандемией COVID 19 мероприятие проводится в дистанционном формате, на платформе Zoom.