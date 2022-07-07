Металлургический район Челябинска преображают ускоренными темпами

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, седьмого июля, оценила ход благоустройства Металлургического района.

Также в выездном совещании межмуниципального координационного совета «Челябинский» приняли участие депутаты Челябинской городской думы и представители партии «Единая Россия». Представители власти посмотрели, как продвигаются работы на дворовых и общественных пространствах: благоустройство в Металлургическом районе ведется ускоренными темпами.

Как сообщает пресс-служба мэрии, первой точкой объезда стал сквер перед ДК «Строителей», в котором продолжаются работы по благоустройству. В настоящее время подрядчик приступил к высадке кустарников и многолетних растений

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Двор дома №25 по шоссе Металлургов в этом году тоже заметно преобразился: для детей установили большой детский городок, а тротуары и парковка для автомобилей радуют новым, ровным асфальтом.

Всего в текущем году в Металлургическом районе отремонтируют 12 дворовых территорий, на половине из них работы уже завершены.

Комиссия также посетила сквер на пересечении улицы 50-летия ВЛКСМ и Шоссе Металлургов, благоустройство которого было выполнено в 2021 году. Изюминкой сквера стал фонтан, в центре которого сейчас установили бронзовую фигурку девочки. В текущем году здесь запланировано устройство газонов.

В пресс-службе администрации Челябинска отметили, что большое внимание уделяется на только центральной части района, но и его отдаленным территориям. Так, между домами №23 и №29 по улице Трудовой на месте бывшей автостоянки появился большой уютный сквер. У жителей появилось место, где они могут вечером собраться, погулять с детьми, заняться спортом.

По проекту инициативного бюджетирования в 2022 году на развитие здания Киноцентра «Импульс» выделены финансовые средства в размере 21,5 миллиона рублей, которые будут направлены на капитальный ремонт фасада, текущий ремонт кровли, центрального крыльца и запасного (пожарного) выхода.