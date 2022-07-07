07.07.2022
Цель общая - нести красоту и мир. Сотрудничество Исторического музея Южного Урала и FIAP
07.07.2022
В День семьи, любви и верности Челябинск ждет множество ярких событий
07.07.2022
Металлургический район Челябинска преображают ускоренными темпами
07.07.2022
Александр Лазарев подвел итоги работы фракции «ЕР» в Заксобрании региона
07.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на восьмое июля
07.07.2022
Силовики Челябинской области искали и обезвреживали условных террористов
Металлургический район Челябинска преображают ускоренными темпами
06.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
05.07.2022
Сухая ветка с сигнальной лентой: как в центре Челябинска обозначают опасные участки
05.07.2022
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
04.07.2022
В Челябинске вместо незаконной стоянки на Трудовой создали зеленый уголок для отдыха
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
04.07.2022
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022