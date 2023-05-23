Между Челябинском и Троицком запустят дополнительную электричку

С первого июня 2023 года между Челябинском и Троицком запустят дополнительный пригородный поезд. Соответствующее решение принято министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в связи с ожидаемым увеличением числа пассажиров из Магнитогорска, вызванным реконструкцией городского аэропорта.

«Дополнительные рейсы позволят развести потоки пассажиров из Троицка и Магнитогорска, - пояснили в миндортранса. - Это решение не повлияет на утвержденную схему движения других пригородных поездов в Челябинской области».

Поезд будет курсировать ежедневно до первого октября.

На маршруте будет задействован современный подвижной состав нового поколения, повышенной комфортности - электропоезд ЭП2Д. В вагонах установлены удобные сидения, есть климат-контроль, электронные информационные табло, USB-порты.

В головных вагонах созданы условия для проезда людей с ограниченными возможностями: подъемник для посадки и высадки пассажиров, место для крепления инвалидных колясок.

Кроме того, головные вагоны оснащены вертикальными креплениями для перевозки велосипедов. А также экологически чистыми туалетными комплексами, которые рассчитаны, в том числе, и на маломобильных пассажиров.

Вагоны соединены с помощью беззазорного сцепного устройства с герметичным межвагонным переходом. Наружные двери – прислонно-сдвижного типа. Система видеонаблюдения позволяет локомотивной бригаде следить за ситуацией в кабинах, салонах, тамбурах, а также снаружи, в том числе на крыше.

Поезд № 7105 сообщением Челябинск – Троицк будет отправляться из Челябинска в 17:15, прибывать в Троицк в 18:44. Обратный рейс № 7106 будет отправляться из Троицка в 09:15, прибывать в Челябинск в 10:45. Время указано местное.

Оформить проездные документы можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания СПК, а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Стоимость проезда на полный маршрут 375,10 руб. Билеты продаются без указания мест, приобрести их можно за 10 дней до даты отправления поезда. Действуют все виды льгот, установленные для проезда пригородным железнодорожным транспортом.