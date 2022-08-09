Михаил Скоков назначил еще одну служебную проверку в полиции Челябинска

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков после публикации агентства «Урал-пресс-информ» о том, что сотрудники полиции почти два с половиной часа ехали на вызов, назначил проведение служебной проверки.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску, время реагирования сотрудников полиции на сообщения о преступлениях и правонарушениях не должно превышать двадцать минут.

«В связи с тем, что полицейские прибыли на вызов, не уложившись в данный временной интервал, будет дана оценка действиям должностных лиц, допустивших нарушение. К ним будут применены меры дисциплинарного воздействия. Случаи несвоевременного реагирования на обращения граждан будут искореняться», - отметили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Напомним, накануне вечером, восьмого августа, подросток натравил на женщину большую собаку из-за сделанного ему замечания по поводу того, что своего агрессивного пса он выгуливал без намордника. Примечательно, что изначально в дежурной части, куда позвонила челябинка, фиксировать обращение отказались. Полиция приехала лишь спустя почти два с половиной часа, после многочисленных звонков.

Напомним, ранее Михаил Скоков назначил служебную проверку после публикации в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в ВКонтакте о том, что стражи порядка южноуральской столицы не отреагировали на сообщение о факте жестокого обращения с ребенком.

При этом главный полицейский Южного Урала постоянно подчеркивает, что незамедлительное реагирование на все сообщения и обращения граждан должно быть главным принципом работы челябинской полиции и что формальный подход к этому направлению деятельности совершенно не допустим.