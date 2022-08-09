09.08.2022
Михаил Скоков назначил еще одну служебную проверку в полиции Челябинска
09.08.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 17 августа
09.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 10 августа
09.08.2022
Полицейские Челябинской области продолжают проводить «Зарядку со стражем порядка»
09.08.2022
Исторический музей приглашает челябинцев поразмяться и побоксировать в компании известных спортсменов
09.08.2022
Муниципалитеты Челябинской области начали получать представления прокуратуры из-за некачественной воды
Михаил Скоков назначил еще одну служебную проверку в полиции Челябинска
27.06.2022
Владимир Колокольцев: Необходимо наращивать усилия по изъятию из незаконного оборота запрещенных веществ
22.06.2022
Полицейские Южного Урала почтили память героев Великой Отечественной войны
21.06.2022
Полицейские Челябинской области вернулись домой после шестимесячной службы на Северном Кавказе
24.05.2022
Южноуральские полицейские поймали в Майкопе серийного «тяжелобольного» мошенника из сети
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022