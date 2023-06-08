08.06.2023
Михаил Скоков вручил награды сотрудникам, достойно выполнившим служебные задачи в новых регионах страны
08.06.2023
От телевизора – к экрану мобильного: южноуральцы все чаще смотрят ТВ на сотовых телефонах
08.06.2023
Студенты-психологи челябинского педуниверситета учились коммуникативной толерантности
08.06.2023
Полицейские Челябинска изъяли полтора килограмма героина
08.06.2023
Наталья Котова утвердила список запрещенных для купания мест в границах Челябинска
08.06.2023
В Челябинской области огранили движение на М-5 из-за буровзрывных работ
Михаил Скоков вручил награды сотрудникам, достойно выполнившим служебные задачи в новых регионах страны
02.06.2023
Полицейские наградили смелого челябинца за задержание обидчика женщин
01.06.2023
Михаил Скоков вручил семилетнему герою из Верхнеуральска грамоту министра МВД России
18.05.2023
В Челябинске пока не планируют вводить «сухой» закон на «Последние звонки»
16.05.2023
Скоков потребовал обеспечить максимальную безопасность на выпускных
Александр Лазарев досрочно слагает полномочия спикера Заксобрания Челябинской области
07.06.2023
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023