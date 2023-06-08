Михаил Скоков вручил награды сотрудникам, достойно выполнившим служебные задачи в новых регионах страны

Начальник Главного управления МВД России по Челябинской области Михаил Скоков встретился с вернувшимися из служебной командировки южноуральскими полицейскими и в торжественной обстановке вручил им награды. Полицейские обеспечивали правопорядок и оказывали помощь населению в новых регионах страны.

«Вы достойно представили Челябинскую область, в тяжелых и опасных условиях обеспечивая охрану общественного порядка и помогая местным жителям. Говорю вам спасибо за проделанный труд, - обратился к присутствующим Михаил Скоков. – Ваша работа была высоко оценена руководством государства и ведомства». Из рук начальника Главка полицейские получили нагрудные знаки МВД России «За отличие в службе в особых условиях». Помимо этого одному из вернувшихся из служебной командировки сотруднику в качестве поощрения приказом МВД России было присвоено очередное специальное звание – полковник внутренней службы - на ступень выше, предусмотренной занимаемой должностью.

Начальник Главка поблагодарил полицейских Южного Урала за доблестную службу и профессиональное выполнение поставленных задач в полном объеме. «Сегодня наша Родина переживает непростое время, когда побежденный нашими предками враг - нацизм вновь поднял голову. Перед нами стоит задача одержать победу и обеспечить мирное небо над головой всем гражданам. Россия – мощное, сильное государство, главное богатство которого – проживающие здесь люди, ради которых мы и трудимся».

Несмотря на непростые условия, полицейским Южного Урала удавалось в кратчайшие сроки решать сложные задачи и делать все от них зависящее по обеспечению безопасности граждан. Завершая встречу, начальник Главка Михаил Скоков отметил, что находящиеся в служебной командировке защитники правопорядка особенно нуждаются в оказании поддержки своих близких. Полицейские взяли шефство над оставшимися дома их семьях, окружив их заботой и вниманием. Обратившись к присутствующим, генерал Скоков заверил, что каждый из них, независимо от должности и звания, может обратиться непосредственно к нему для разрешения какого-либо вопроса.