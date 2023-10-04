Михаил Скоков встретился с выпускниками вузов системы МВД

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков встретился с выпускниками ведомственных вузов и поздравил их с первым назначением на должности.

Торжественный прием выпускников высших учебных заведений системы МВД России состоялся в областном полицейском Главке. Вчерашние студенты после получения дипломов о высшем образовании приступили к службе в органах внутренних дел региона. Молодым сотрудникам еще предстоит набраться опыта под руководством старших коллег. Впереди у них новая жизненная страница, в которую им предстоит вписать свои заслуги. Не секрет, что профессия полицейского потребует от них полной отдачи, самоотверженности и мужества, ведь на службу в органы внутренних дел приходят люди по призванию, имеющие искреннее желание помогать людям.

С начинающими стражами порядка встретились начальник Главного управления МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков, председатели Общественного совета при Главке Владимир Майоров и ветеранской организации Валерий Маскаев, а также руководители подразделений, сообщили в пресс-службе Главка.

К гостям обратился генерал Скоков, отметив, что сегодня для них происходит важное событие – начало нового жизненного этапа, который совпал со сложным для страны периодом. И работать молодым специалистам предстоит в непростых условиях, когда враждебно настроенные силы изо всех сил пытаются внести раскол в общество, навязывая чуждые ценности, осуществляя подмену и искажение исторической действительности.

Начальник Главка призвал молодое поколение стражей порядка настороженно относиться к неофициальным источникам информации, действия которых направлены против России.

«Сегодня наша встреча происходит исключительно из уважения к вам и тому выбору, который вы в свое время сделали, решив связать свою судьбу с Министерством внутренних дел Российской Федерации. Сейчас вы стоите в самом начале своего жизненного пути в сложное для страны время, которой необходима наша поддержка. С учетом складывающейся обстановки все мы призваны защищать свое Отечество именно в Челябинской области, здесь проходит наш «фронт», - сообщил Михаил Скоков.

Продолжая напутственную речь, начальник Главка обратил внимание вчерашних выпускников вузов, что в органы внутренних дел подбираются сотрудники исключительно по морально-деловым качествам. Михаил Скоков отметил, что выпускникам предстоит влиться в коллективы, проявить себя людьми, способными справляться с большими объемами работы.

«Старайтесь приносить своей работой пользу родным и близким, друзьям, соседям, жителям Челябинской области. У вас есть уникальная возможность проявить себя в правоохранительной деятельности. И я уверен, что все вы справитесь с поставленными задачами», - сказал генерал-лейтенант полиции.

Начальник ГУ МВД призвал молодых сотрудников ориентироваться на своих наставников, перенимать их опыт и постоянно совершенствоваться, и подчеркнул, что всем вместе предстоит добиться главной цели: чтобы каждый житель Челябинской области чувствовал себя под защитой и гордился своей полицией.

После всех сказанных напутственных слов и добрых пожеланий состоялась торжественная церемония вручения служебных удостоверений. Из рук начальника Главка Михаила Скокова каждая девушка в погонах получила не только документ, но и красивый букет цветов. Официальная часть встречи завершилась общим фотографированием на крыльце административного здания ГУ МВД области.

В завершение насыщенного дня молодые сотрудники полиции посетили мемориал памяти сотрудникам органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Отдавая дань уважения их подвигу, офицеры возложили цветы к подножию стелы «Солдатам правопорядкам».