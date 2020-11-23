Минэкологии предупредило мэрию Челябинска о штрафе за пыль на дорогах

В министерство экологии Челябинской области за минувшие выходные поступили десятки жалоб от жителей Челябинска на пыль и грязь на улицах города. Ведомство вынесло предостережение городской мэрии за некачественную уборку дорог.

Замминистра экологии Виталий Безруков попросил использовать пылесосы, в то время как в администрации города озвучили, что использование этой техники при минусовых температурах невозможно.

«Предостережение дается с целью того, чтобы администрация города более тщательно проработала с подрядчиками усиленные меры по уборке улиц, - прокомментировал ситуацию заместитель министра экологии Виталий Безруков. - Необходимо в период НМУ привлекать большее количество пылесосов, которые не будут поднимать пыль в воздух, а более тщательно будут проводить уборку. В период НМУ, минэкологии круглосуточно проводит мониторинг состояния атмосферного воздуха. Одной из основных причин загрязнения воздуха в эти дни является пыль на автомобильных дорогах».

В пресс-службе ведомства добавили, что городской администрации нужно принять соответствующие меры и уведомить об этом минэкологии. В противном случае на мэрию могут наложить штраф согласно статье 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов). Нарушение данной статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.

В то же время сегодня, 23 ноября, на аппаратном совещании замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов отчитался перед главой Челябинска Натальей Котовой по уборке дорог.

«Учитывая, что применение пылесосов при отрицательных температурах невозможно, мы сделали упор на ручную очистку. Сформировали 25 бригад. Ежедневно задействовано на уборке от грязи и пыли от 25 до 28 погрузчиков и 270 рабочих», - сказал Куляшов.

Наталья Котова озвучила Куляшову жалобы челябинцев на пылевые облака. Она поинтересовалась, связана ли пыль с прохождением дорожной техники или она будет неизбежно появляться из-за городского транспорта и отсутствия осадков.

«Вся техника подрядчиков заведена в ГЛОНАСС, - ответил Куляшов. - Там, где были жалобы на неудовлетворительное состояние воздуха, наши подрядчики там не проходили. Мы это фиксировали. Либо мы не применяли ту технику, которая может поднимать пыль. Щетки мы используем там, где это связано с чисткой снега».

Глава города потребовала сделать упор на уборке прилотковой части и на тротуарах, где до сих пор не убран снег.

«Чтобы лишний раз не поднимать облако, - пояснила Котова. - Потому что сейчас не можем применять ни воду, ни пылесосы. Нужно подумать, как можно уменьшить количество пыли на территории города. После обеда доложите, как с подрядчиками определитесь по дальнейшей уборке».

Напомним, на прошлой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время проверки дорожных объектов раскритиковал работу подрядчиков за чрезмерное использование реагентов на дорогах.