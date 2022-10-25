Минздрав передал в Чебаркульскую дивизию 12 медицинских УАЗов

Министерство здравоохранения Челябинской области по поручению губернатора передаст 12 медицинских автомобилей УАЗ в чебаркульскую дивизию, на территории которой организовали полевой лагерь для подготовки мобилизованных. Две трети машин уже отправлено военным. Это решение не отразится на оказании медпомощи жителям региона.

«Оперативный штаб, возглавляемый Текслером, принял решение передать министерству обороны РФ транспорт повышенной проходимости. Министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева дала указание подготовить такую технику»», - рассказал директор ГАУ «Челябмедтранс» Андрей Бабенко.

Было принято решение передать 12 автомобилей. Специалисты провели техническое обслуживание всех этих машин, заменили необходимые узлы и агрегаты, подготовили их к работе.

«Техника полностью исправна и готова к выполнению своих, уже, видимо, боевых задач», - подчеркнул Андрей Бабенко.

Первая партия автомобилей УАЗов 2008-2009 годов выпуска уже отправлена военным. Сегодня в чебаркульскую дивизию отправят оставшиеся автомобили. Бабенко подчеркнул, что передача техники военным не отразится на оказании медицинской помощи жителям, так как эти автомобили использовались лишь для хозяйственных нужд.