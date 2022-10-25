Минздрав передал в Чебаркульскую дивизию 12 медицинских УАЗов

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 25 октября, на территории военно-полевого лагеря в Чебаркуле (Челябинская область) на
24.10.2022

Во вторник в Чебаркуле начнется боевое слаживание мобилизованных
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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24.10.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Определен поставщик на поставку 74 трамвайных вагонов для Челябинска в 2023 году. Победителем дву
24.10.2022

УКВЗ поставит 74 новых трамвая для Челябинска в 2023 году
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник, 24 октября, в Челябинской области продолжилась отправка добровольцев и мобилизован
24.10.2022

В Челябинской области продолжается отправка мобилизованных в полевой лагерь Чебаркуля
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске с сегодняшнего дня, 24 октября, будет запущено рабочее движение по улице Академика М
24.10.2022

На северо-западе Челябинска открывают движение по двум новым дорогам
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24.10.2022

Региональные нюансы мобилизации на Южном Урале
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.10.2022

Транспортные решения будущего презентовали участники транспортно-логистического форума в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.10.2022

Магнитогорские и копейские добровольцы отправились на боевое слаживание
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25.10.2022 10:03
Фото: Дмитрий Сопильняк

Минздрав передал в Чебаркульскую дивизию 12 медицинских УАЗов

Министерство здравоохранения Челябинской области по поручению губернатора передаст 12 медицинских автомобилей УАЗ в чебаркульскую дивизию, на территории которой организовали полевой лагерь для подготовки мобилизованных. Две трети машин уже отправлено военным. Это решение не отразится на оказании медпомощи жителям региона.

«Оперативный штаб, возглавляемый Текслером, принял решение передать министерству обороны РФ транспорт повышенной проходимости. Министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева дала указание подготовить такую технику»», - рассказал директор ГАУ «Челябмедтранс» Андрей Бабенко.

Было принято решение передать 12 автомобилей. Специалисты провели техническое обслуживание всех этих машин, заменили необходимые узлы и агрегаты, подготовили их к работе.

«Техника полностью исправна и готова к выполнению своих, уже, видимо, боевых задач», - подчеркнул Андрей Бабенко.

Первая партия автомобилей УАЗов 2008-2009 годов выпуска уже отправлена военным. Сегодня в чебаркульскую дивизию отправят оставшиеся автомобили. Бабенко подчеркнул, что передача техники военным не отразится на оказании медицинской помощи жителям, так как эти автомобили использовались лишь для хозяйственных нужд.

Автор: Любовь Юрина
Автопарк автомобилей скорой помощи
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Священник храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца в Челябинске благословил жител
24.10.2022

Священник благословил мобилизованных жителей Металлургического района Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Определен поставщик на поставку 74 трамвайных вагонов для Челябинска в 2023 году. Победителем дву
24.10.2022

УКВЗ поставит 74 новых трамвая для Челябинска в 2023 году
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В понедельник, 24 октября, в Челябинской области продолжилась отправка добровольцев и мобилизован
24.10.2022

В Челябинской области продолжается отправка мобилизованных в полевой лагерь Чебаркуля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске с сегодняшнего дня, 24 октября, будет запущено рабочее движение по улице Академика М
24.10.2022

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25.10.2022 10:03

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25.10.2022 09:58

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24.10.2022 17:36

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