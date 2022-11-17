До конца года в Челябинскую область поступит 16 новых скорых и один реанимобиль

Челябинская область продолжает обновлять автопарк скорой медицинской и неотложной помощи - до конца 2022 года будет поставлено 16 автомобилей скорой медицинской помощи (СМП) класса В и один реанимобиль класса С.

Напомним, в рамках исполнения поручения президента в 2022 году из федерального бюджета было выделено шесть миллиардов рублей на закупку и поставку в регионы одной тысячи 254 машин скорой помощи. В ноябре было принято решение о выделении дополнительных средств на закупку 900 скорых от российских автопроизводителей, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. Машины поступят до конца текущего года. Это позволит повысить укомплектованность бригад СМП и доступность оказания медицинской помощи для жителей.

В 2022 году для медицинских организаций региона приобретены 117 единиц легковых автомобилей - «Ларгусы», «Гранты» и «Нивы» - в рамках реализации мероприятий программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Челябинской области», пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона. В начале июля 58 новых автомобилей отправились в 18 муниципалитетов области. Авто предназначены для оказания неотложной медицинской помощи, выезда медбригад к пациентам на дом, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

Кроме того, в 2022 году минздрав региона закупил два санитарных автомобиля марки УАЗ 396295 в рамках мероприятий госпрограммы «Развитие здравоохранения Челябинской области» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений». Транспортные средства поставлены и введены эксплуатацию.

Также в 2022 году в рамках оказанной благотворительной помощи служба скорой медицинской помощи региона пополнилась новыми 24 автомобилями, укомплектованными медицинским оборудованием. Так, в апреле автопарк скорых пополнился партией автомобилей, закупленных за счет средств благотворительного фонда Русской медной компании (АО «РМК») – 18 автомобили скорой помощи (на базе Форд), оснащенных передовым медицинским оборудованием, и две машины со специальным оборудованием для оказания неотложной неонатологической помощи. Скорые работают в Челябинске, Коркино, Кыштыме, Варне, Карабаше и в Сосновском районе.

В марте 2022 года новые автомобили, приобретенные за счет средств Магнитогорского металлургического комбината (ММК), поступили в автопарк отделения скорой помощи поликлиники №1 АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» (Магнитогорск).

В феврале 2022 года 10 новых автомобилей неотложной помощи марки «Лада Ларгус», приобретенные на членские взносы «Единой России», переданы в медицинские организации области. По одному автомобилю получили горбольница №2 Челябинска, областная больница №3, поликлиника №1 Копейска и районная больница Пласта. По две машины получат городская детская поликлиника Миасса, городская детская больница Златоуста и центр охраны материнства и детства Магнитогорска. В марте еще четыре автомобиля были переданы в медицинские учреждения Магнитогорска, один – в больницу Пласта.

На 2023-2024 годы в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Челябинской области» запланирована поставка в регион дополнительно 111 единиц легковых автомобилей.

ДЛЯ СПРАВКИ

В 2019 году в Челябинской области было заменено около 100 автомобилей.

В 2020 году парк обновили на 135 единиц, из которых большинство - машины скорой помощи.

В 2021 году по программе модернизации первичного звена приобретено более 150 автомобилей, в том числе 94 автомобиля неотложной помощи и 56 автомобилей скорой помощи. Еще 21 автомобиль класса «В» закуплен за счет средств Благотворительного фонда «Русской медной компании». В ноябре медицинские учреждения получили 23 новых автомобиля скорой медицинской помощи, в том числе 12 автомобилей скорой помощи марки «ГАЗ» и 11 автомобилей марки «УАЗ». Машины поступили по линии Мипромторга РФ.