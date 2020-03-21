Минздрав рассказал подробности о первом пациенте с коронавирусом в Челябинской области
Министерство здравоохранения Челябинской области поделилось подробностями о первом пациенте с подтвержденной коронавирусной инфекцией в регионе.
Молодой человек проживает в Миассе, отдыхал вместе со своей девушкой и отцом в Испании. Они прилетели в аэропорт Екатеринбурга.
По приезду из заграничной поездки у него не было выявлено никаких признаков вирусного заболевания. Прошёл тепловизор в аэропорту, температура не повышена», - отметили в минздраве.
Сотрудники миграционной службы отправили информацию о прилетевших в соответствующие инстанции. «Уже на следующий день к молодым людям приехали домой медики и предложили сдать анализы», - подчеркнули в ведомстве.
Когда молодой человек почувствовал первые признаки заболевания, его госпитализировали в инфекционное отделение Миасской больницы.
В минздраве заверяют, что все жители, которые контактировали с заболевшим, также обследованы на коронавирусную инфекцию. Девушка, которая летала с заболевшим в Испанию, госпитализирована. Его отец изолирован. Результаты всех взятых анализов отрицательные.