Митрофановскому кладбищу быть

Сегодня, седьмого февраля, Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке гражданское дело по иску челябинской региональной общественной экологической организации «Экологический консалтинг» к администрации Челябинска, МКУ «Служба городских кладбищ» о запрете деятельности по захоронению на территории кладбища «Митрофановское». Хоронить можно.

Советским районным судом седьмого сентября 2021 года было вынесено решение об удовлетворении исковых требований ответчиков.

«Ответчики в апелляционных жалобах просили решение суда о запрете захоронений отменить. Суд апелляционной инстанции отменил решение Советского районного суда и отказал в удовлетворении исковых требований в полном объеме», - сообщили в Челябинском областном суде.

«Была замена состава суда, а это всегда говорит о предвзятости. Мотивация полная будет через две недели», - сказал юрист Владимир Казанцев.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», история с незаконными захоронениями за границами Митрофановского кладбища в Челябинске буквально на территории памятника природы насчитывает уже десятилетие. Несмотря на то, что его уже пытались закрыть, природоохранная прокуратура выписывала штрафы, кладбище по-прежнему остается открытым для новых захоронений. Помимо этого, участок, на котором Митрофановское кладбище находится, полностью входит во второй пояс санитарной охраны Шершневского водохранилища, а значит на него по СанПиНу действует ряд запретов и ограничений. По этому поводу правозащитник Владимир Казанцев в конце 2020 года делал запрос в Генпрокуратуру РФ, который был перенаправлен в Роспотребнадзор по Челябинской области и в администрацию Челябинска.