Митрополит и супруга губернатора заложили новую традицию в Челябинске

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий и учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер заложили новую традицию в Челябинске на церемонии освящения крестов и колоколов реконструируемого храма на Алом поле.

Как сообщили в Челябинской епархии, правящий архиерей освятил пять крестов и девять колоколов храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле.

После освящения митрополит Алексий и Ирина Текслер сделали первые три удара в колокол, заложив новую городскую традицию праздничного колокольного звона -.

Своё искусство показали лучшие звонари Челябинска. Следом ударить в колокола и приложиться к крестам смогли все желающие.

По словам руководителя Школы колокольного звона в Челябинске Андрея Курбатова, колокола Александро-Невского храма – самые звонкие и благозвучные.

«Это будет одна из лучших колоколен в Челябинске. Можно выполнять любые звоны – праздничные, пасхальные, фестивальные. Здесь реально проводить фестивали колокольного звона. Место позволяет, колокольня прекрасная. Здесь на приходе уже два года обучают колокольному звону, сейчас эту традицию будем продолжать», – рассказал Андрей Васильевич.