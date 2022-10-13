ММК и МГТУ имени Носова: партнерство образования и производства

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) и общества Группы ММК выступают партнерами многопрофильного колледжа МГТУ имени Носова в реализации федерального проекта «Профессионалитет».

Новая отраслевая модель подготовки кадров предполагает синхронизацию образовательных программ с реальными потребностями рынка труда, активное привлечение к подготовке специалистов представителей бизнеса, модернизацию материально-технической базы учебных заведений, а также гибкость программ для получения студентами ссузов рабочего образования высокой квалификации в короткие сроки и их гарантированное трудоустройство.

В Челябинской области в проекте участвуют четыре образовательных учреждения, в том числе многопрофильный колледж при МГТУ имени Носова, набравший первый курс в рамках новой образовательной программы. Для этого технический университет заключил партнерское соглашение с министерством образования и науки Челябинской области. Активное участие в реализации проекта приняла Группа ПАО «ММК»: головное предприятие, ОАО «ММК-МЕТИЗ», ООО «ОСК», ООО «МРК» и ООО «Магнитогорский завод точной металлообработки» – с целью создания и развития образовательно-производственного кластера подготовки кадров для высокотехнологичных производств в области металлургии.

Благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» в учебном заведении появилось новейшее современное оборудование, которое полностью имитируют реальные цеха и оборудование ММК. Кроме того, у студентов будет возможность практиковаться прямо на производстве, на своих будущих рабочих местах.

Суть программы «Профессионалитет» в том, что постигать профессию студенты будут не только в колледже, но и на своем будущем рабочем месте. И по окончанию учебного заведения смогут сразу влиться в рабочий процесс. В многочисленных аудиториях для студентов созданы максимальные условия - современные мастерские, лаборатории, где можно побывать за пультом управления прокатным станом, с помощью виртуальных стендов осваивать производственные процессы в доменном или сталеплавильном цехах. Они полностью имитируют реальное производство.

«Большое время в учебном плане будет посвящено практике, кроме того, они будут посещать цеха Группы компаний и там проходить обучение. И вот на этот новый способ обучения и подготовки кадров мы возлагаем большие надежды, поскольку специалист, получивший диплом, будет приходить на уже знакомое ему рабочее место и сразу с ходу начнет демонстрировать основные навыки профессии. В этом и состоит основной акцент данного новшества», - отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

На первом этапе внедрения новой образовательной программы в рамки профессионалитета попали пять специальностей многопрофильного колледжа: «Металлургия черных металлов», «Обработка металлов давлением», «Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидро-пневмоавтоматики», «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств», а также «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования».

Как говорят производственники, выпускники именно этих специальностей всегда востребованы в промышленности, в частности, в Группе ПАО «ММК» – особенно сегодня, в период импортозамещения. Сегодня по программе профессионалитета в колледже учатся 300 первокурсников, 180 обучающихся переведены на новую программу со второго курса.

Время обучения в рамках профессионалитета сокращается в среднем на шесть-семь месяцев. Проще говоря, ребята получают свой диплом и возможность работать на полгода раньше, чем обычно. Более того, концентрированность программы на практических занятиях даст возможность студенту прийти на предприятие действительно готовым сразу начать работу. Для этого к каждой группе прикреплен наставник – цех или подразделение Группы ПАО «ММК»,

В Объединенной сервисной компании очень ждут специалистов в области автоматики и гидравлики, которых готовят для ОСК в колледже. По словам директора ООО «ОСК» Дмитрия Куряева, для подготовки хорошего гидравлика, полностью освоившего все тонкости профессии, нужна два – три года на производстве.

«Мы надеемся, что с программой «Профессионалитет» они будут приходить уже специалистами, поэтому автоматчики, гидравлики - это то направление, которое мы сегодня для себя определил, и дальше в развитии программы будем смотреть и другие направления», - сообщил Дмитрий Куряев.

По словам ректора МГТУ Михаила Чукина, студенты в «Профессионалитет» в этом году были набраны впервые.

«Здесь принципиально новое оборудование - это новые площадки, новые коворкинги, оборудование виртуальной дополненной реальности, которое позволяет максимально приблизить будущего выпускника к производственным процессам. Да, здесь обязательно присутствует бизнес в качестве наставников. Если раньше мы ходили на экскурсии, короткие практики, то теперь участие бизнеса здесь обязательно», - подчеркнул Михаил Чукин.

Со временем количество направлений программы будет расширяться. И если учащиеся хорошо себя проявят в ходе обучения, то им не стоит волноваться по поводу трудоустройства в Группе ММК, отмечает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.