ММК-МЕТИЗ награжден за достижения в сфере охраны труда

Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (Челябинская область, входит в Группу компаний ПАО «ММК») стал победителем XX отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности».

По итогам работы в 2022 году компания отмечена в номинации «Охрана здоровья и безопасные условия труда».

«Забота о сотрудниках и безопасное производство – важнейший приоритет как Группы ММК в целом, так и ММК-МЕТИЗ в частности. В 2022 году на эти цели компания направила свыше 100 миллионов рублей. Затраты на добровольное медицинское страхование сотрудников и членов их семей выросли за год на четверть. Мы последовательно усиливаем поддержку наших работников, заботу об их здоровье и безопасности», – отметил директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» Сергей Дубовский.

В прошлом году медицинское обследование прошли около трех тысяч работников компании. В санаториях было оздоровлено 959 сотрудников и членов их семей. В загородных оздоровительных лагерях отдохнули 485 детей работников завода.

Особое внимание в компании уделяется безопасности труда. ОАО «ММК-МЕТИЗ» по праву считается одним из самых передовых предприятий в этой сфере. Для снижения риска травмирования персонала на участке сталепроволочного производства установлен комплекс машинного зрения с системой искусственного интеллекта, диагностирующего нахождение людей в опасной зоне. В помощь сотрудникам закупаются экзоскелеты – они помогают в поднятии и перемещении тяжестей, безопасном выполнении потенциально травматичных операций. В производстве крепежа установлен вендинговый автомат по выдаче средств индивидуальной защиты. Как результат, коэффициент частоты несчастных случаев на производстве неуклонно снижается: с 1,7 - в 2021 году до одного - в 2022 году (на 1000 сотрудников).

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», важную роль в охране здоровья и поддержании безопасных условий труда играет первичная профсоюзная организация завода. На ММК-МЕТИЗ контроль по охране труда осуществляют 46 уполномоченных профсоюзного комитета. Они проводят в коллективах разъяснительную работу по формированию нетерпимости к нарушениям правил безопасности, профилактике травматизма, оперативно реагируют на обращения от работников, участвуют в расследовании несчастных случаев. За счет профсоюзного бюджета компенсируется часть стоимости путевок в санатории, а также реализуются другие мероприятия, направленные на оздоровление работников.

СПРАВКА

Всероссийский конкурс «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» проводится с 2002 года в целях развития и совершенствования форм социального партнерства в отрасли.

В нем могут участвовать организации черной и цветной металлургии, золотодобывающей и ювелирной подотраслей, ремонтные, машиностроительные предприятия всех форм собственности, а также научно-исследовательские и проектные институты.

Победители получают возможность принять участие в межотраслевом конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности», проводимом Правительством России.

В этом году в конкурсе приняли участие 49 предприятий со всей страны, на которых занято около 40% работников горно-металлургической отрасли.