ММК: научный подход к металлургии

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) сегодня, восьмого февраля, вместе со всей страной отмечает День российской науки, которую на ММК рассматривают как важнейший фактор повышения эффективности производства.

Специалисты научно-технического центра ПАО «ММК» совместно с технологами производственных подразделений выполняют различные научно-технические мероприятия, целями которых являются снижение себестоимости продукции и удовлетворение ожиданий потребителей, внедрение в производство нового оборудования, повышение качества продукции и ресурсосбережение комбината.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей предприятия, особое внимание - рационализации и изобретательству, включенным в список приоритетных направлений развития ММК. Магнитка на постоянной основе проводит и разработку и внедрение инновационных видов продукции, призванной удовлетворить текущие и перспективные потребности покупателей.

Инновационные виды продукции разрабатывают на предприятии на основе результатов маркетинговых исследований, решений координационных советов, принятых заявок от потребителей. Технологии производства инновационных видов продукции осваивают как силами научно-технического центра ПАО «ММК», так и в рамках договоров на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) с ведущими научно-исследовательскими организациями России.

За 2022 год в ПАО «ММК» полностью реализовано и завершено восемь НИОКР, экономическая эффективность от внедрения результатов по которым составляет 35 миллионов рублей в год. Заключено 17 новых договоров на выполнение НИОКР с ведущими российскими научно-исследовательскими организациями – такими, как ЦНИИчермет имени Бардина, Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей» и Магнитогорский государственный технический университет имени Носова.

С минпромторгом России заключено соглашение о предоставлении российским организациям субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов.

Высокотехнологические разработки ММК в рамках НИОКР в прошлом году отметили на международном уровне: в ноябре оргкомитет международной промышленной выставки «Металл-Экспо 2022» удостоил званий лауреатов выставки и золотых медалей коллективы ПАО «ММК», ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» и ОАО «Уралтрубопром» - «За разработку и внедрение сквозной технологии производства полосового проката и электросварных труб класса прочности К52, стойких против разрушения в H2S – и CО2 – содержащих средах».

Магнитогорский металлургический комбинат – регулярный участник ведущих международных выставок изобретений, где инновационные разработки и изобретения специалистов комбината постоянно получают награды различного достоинства. Так, в марте 2022 года по итогам XXV Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед» ПАО «ММК» завоевало три золотых и одну серебряную медали и было награждено дипломом «Почтения и благодарности» за активное участие в организации и проведении мероприятия. Помимо этого, ММК принял участие в девятой международном выставке изобретений и дизайна «IIDC - 2022» в Гонконге (КНР), где четыре разработки комбината, представленные в рамках коллективной презентации российских изобретателей и инноваторов, получили золотые медали.

Особенно важным на предприятии считают недавнее присуждение коллективу ученых и специалистов под руководством генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева премии правительства РФ 2022 года в области науки и техники, а также присвоение почетное звание лауреата премии. Высокой государственной награды удостоена разработка, цифровизация и внедрение комплексных научно-технических решений по производству стального проката нового поколения для базовых отраслей отечественной промышленности.