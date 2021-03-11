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ММК познакомит ведущие промышленные корпорации России со стратегией цифровизации и программными роботами

В Челябинской области на площадке санатория «Юбилейный» Магнитогорского металлургического комбината сегодня, 11-го марта, начинает работу первый форум промышленных инноваторов.

Двухдневное мероприятие организовано Ассоциацией «Индустриальные инновации» совместно с ПАО «ММК» и Клубом IT & Digital директоров «я-ИТ-ы» с целью предоставить промышленным компаниям возможность обменяться опытом и лучшими практиками в области инноваций и организационной трансформации.

В программе форума «Инновации и организационная трансформация в промышленных компаниях» - пленарные сессии, панельные дискуссии по промышленным инновациям, а также знакомство с инновационной системой ММК (в частности, с реализуемой стратегией цифровизации комбината и опытом применения в компании программных роботов RPA). Также программа мероприятия предусматривает посещение промплощадки ПАО «ММК».

В числе участников форума – руководители и специалисты в области инновационного развития, цифровой трансформации, R&D, представляющие ведущие промышленные корпорации России: Газпром нефть, ММК, Северсталь, НЛМК, Норильский никель, ЧТПЗ, МТС, Группу «Илим» и другие.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», участники мероприятия поделятся опытом и мнениями на тему внедрения инноваций и продуктового подхода на промышленных предприятиях, гибких методов управления инновационными проектами, прорывных технологий Индустрии 4.0 и их влияния на оргструктуру и культуру промышленных компаний.