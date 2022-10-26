Мобилизованным южноуральцам и добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей

Жители Челябинской области, призванные на военную службу в связи с объявленной президентом частичной мобилизацией, и добровольцы получат единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Вводятся и еще две дополнительные меры поддержки семей мобилизованных.

О дополнительных мерах социальной защиты мобилизованных южноуральцев сообщил губернатор Алексей Текслер в Telegram-канале.

«Единовременная выплата в 50 тысяч рублей на каждого мобилизованного. Она будет распространяться на всех, кто был призван (в том числе добровольно) после объявления частичной мобилизации», - рассказал глава региона. Соответствующий законопроект уже подготовлен и направлен в Законодательное собрание области. В четверг, 27 октября, документ будет рассмотрен на очередном заседании ЗСО.

Как отметил губернатор, решение о единовременных выплатах было им принято после общения с мобилизованными, которые прибыли в Чебаркуль на боевое слаживание, анализа обращения жён и матерей призванных южноуральцев. Предыдущие меры соцподдержки в основном касались мобилизованных, у которых есть дети.

Губернатор также принял решение установить дополнительные меры поддержки.

Несовершеннолетние дети из семей мобилизованных граждан смогут бесплатно ездить в муниципальном общественном транспорте.

Детям мобилизованных будут предоставлять бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря.

«Новые меры поддержки вводятся в дополнение к ранее принятым, - особо подчеркнул Текслер. - Все прежние решения, в том числе выплата в 20 тысяч рублей на каждого ребёнка из семей мобилизованных, продолжают действовать».

Напомним, в начале октября в Челябинской области установлены меры социальной поддержки для семей граждан, призванных на военную службу в рамках объявленной президентом частичной мобилизации. Чуть позднее региональные власти уточнили, что льготы будут распространяться и на семьи добровольцев.