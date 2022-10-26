26.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на 27 октября (18+)
26.10.2022
В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках
26.10.2022
В Челябинской области 21 мобилизованный сыграл свадьбу в период боевого слаживания
26.10.2022
В Челябинской области появятся новые пригородные поезда и туристические маршруты
26.10.2022
Клиенты ВТБ разместили на вкладах свыше четырех миллиардов юаней
26.10.2022
Полицейские Еткуля помогли вернуться домой потерявшейся 90-летней бабушке
Мобилизованным южноуральцам и добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей
26.10.2022
Премьер: До минобороны доведены все средства для выплат мобилизованным
11.10.2022
Меры соцподдержки для семей мобилизованных южноуральцев распространят и на добровольцев
07.10.2022
Сегодня начнутся выплаты на детей в семьях мобилизованных южноуральцев
В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года
26.10.2022
Южноуральские аграрии собрали рекордный урожай зерна
26.10.2022
Челябинцы требуют назвать адреса бомбоубежищ, но это государственная тайна
26.10.2022
В Каслях восстанавливают исторически ценное здание бывшего госпиталя
25.10.2022
Нюансы частичной мобилизации в Челябинской области обозначил Андрей Максуров
24.10.2022