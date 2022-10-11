Меры соцподдержки для семей мобилизованных южноуральцев распространят и на добровольцев

В Челябинской области меры социальной поддержки семей мобилизованных жителей будут распространены и на семьи добровольцев.

Напомним, в начале октября в регионе установлены меры социальной поддержки для семей граждан, призванных на военную службу в рамках объявленной президентом частичной мобилизации.

Однако, при назначении мер соцподдержки не учли семьи добровольцев. К губернатору обратилась жительница Галия Манайдарова в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!»: «Очень интересная ситуация получается - детям мобилизованных граждан положена социальная поддержка, а детям добровольцев нет? По крайней мере так ответила соцзащита:"Потому что закон такой"».

Военком области отмечал, что из общего числа мобилизованных южноуральцев 21% - это добровольцы. «И каждый день обращаются добровольцы, и эта цифра каждый день растет. Конечно, мы здесь не делим ребят, это было бы неправильно», - отметил губернатор Текслер.

По решению главы региона членам семей тех, кто добровольно пришел в военкоматы после 21 сентября 2022 года (дата подписания Указа президента РФ № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»), будут предоставляться такие же меры социальной поддержки, как и семьям мобилизованных граждан.

Их семьям будет оказана помощь в догазификации домохозяйств. Единовременная выплата на внутридомовое газовое оборудование и оплату работ по его установке будет выплачиваться в размере фактической стоимости оборудования и работ, но не более 200 тысяч рублей.

Областные власти окажут поддержку пожилым родителям добровольцев либо их родителям, имеющим группу инвалидности. Это бесплатное социальное обслуживание на дому членов семьи из числа граждан пожилого возраста и инвалидов I и II групп, уточнили в минсоцу.

Предусмотрено также внеочередное направление в стационарные учреждения социального обслуживания членов семей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме.

Как пояснили в пресс-службе минобрнауки региона, дети добровольцев, как и дети мобилизованных, имеют первоочередное право на зачисление в детский сад.

Кроме того, предусмотрена компенсация части родительской платы за детский сад. Семьям, где один из родителей добровольно отправился в зону проведения СВО, будет компенсировано до 100% родительской платы.

Учащимся с пятого по 11 класс и студентам государственных колледжей и техникумов из семей, где один из родителей – доброволец, будет предоставляться бесплатного горячее питание. Школьники с первого по четвертый класс все питаются бесплатно.

Помимо этого, будут возвращены денежные средства, которые семья добровольца будет тратить на обучение детей, обучающихся в организациях среднего профессионального образования (государственных и частных) на платной основе. Если студент из семьи добровольца обучался платно в техникуме или колледже, то он будет переведен на бюджет.