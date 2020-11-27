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Молодежная палата Магнитогорска определилась с лидером

На заседании городского Собрания Магнитогорска (Челябинская область) утвержден новый состав Общественной молодежной палаты. Вчера, 26 ноября, прошла его первая встреча.

С приветственными словами к молодым общественникам обратился глава Магнитогорска Сергей Бердников, председатель Собрания Александр Морозов и руководитель городской Общественной палаты Владимир Зяблицев.

Александр Олегович всегда демократичен и лёгок в общении с молодежью. Перед официальной частью мероприятия спикер Собрания каждого молодого человека приветствовал актуальным сегодня рукопожатием кулаком, а на самом заседании подробно представил каждого. Он подчеркнул, что Молодежная палата проводит много важных и интересных проектов.

"Главное, привлекать больше ребят на свои мероприятия, делать их разнообразными. Палата не должна стоять на месте" - отметил Александр Морозов.

Градоначальник отметил, что в настоящее время двигателем прогресса является молодой человек, который уже сформировался, получил образование и готов применять свои знания, раскрывать свой потенциал для общества.

"Сегодня не горожане подстраиваются под городскую среду, а наоборот мы подстраиваем среду под жителей города. Город преображается, и очень важно, чтобы интересы и чаяния магнитогорцев городским властям доносили общественные организации, причем разного возраста. Для вас работа в Молодежной палате - это бесценный опыт, который позволит развиваться и приносить пользу родному городу. Желаю вам удачи ,- сказал Сергей Бердников.

А председатель Общественной палаты города Владимир Зяблицев пожелал сохранить взаимодействие между "молодежкой" и взрослой палатой.

На первом заседании восьмого созыва избран председатель молодёжной палаты. Во второй раз им стал Денис Савельев. А самые активные молодые люди отмечены благодарственными письмами.