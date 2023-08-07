Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому

В России ширится движение добровольцев, безвозмездно изготавливающих для армии необходимое в боевых условиях оборудование. Наш корреспондент Михаил Бондаренко встретился с одним из администраторов Телеграм-канала «Линия 55» с позывным «Старый», который рассказал о производстве, которое ребята организовали в Челябинске для военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

– Почему вы выбрали для своего проекта название «Линия 55»?

– Всё очень просто, это географическая точка, на которой находится Челябинск – 55 градусов северной широты. А слово «линия» олицетворяет гуманитарное направление нашей деятельности.

– Чем вы занимаетесь?

– Направлений у нас много, но в основном мы изготавливаем стальные сапёрные «кошки», жгуты-турникеты (кровеостанавливающие приспособления) – копии американского CAT gen7, ударопрочные носилки из стеклопластика. Всё это уже испытано в реальных боевых условиях нашими парнями, и мы пытаемся сейчас увеличить объёмы производства, так как заказов становится всё больше, – уточнил «Старый».

Инициатива исходит от группы молодых людей, которые сделали осознанный патриотический выбор и которых не смущают понесённые ими затраты. Всё, что производит «Линия 55», доставляется на передовую бесплатно.

От имени воинов выражаем благодарность молодым энтузиастам и надеемся, что их инициатива получит развитие.