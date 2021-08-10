Молодые металлурги ЧЦЗ приняли участие в очистке берега озера Тургояк от мусора

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск
Магнитогорск
Златоуст
Миасс
Трехгорный
Копейск
Карталы
Троицк
Карабаш
Еманжелинск
Снежинск
Чебаркуль
Сатка
Коркино
Верхний Уфалей
Озерск

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ватерполистка «Динамо-Уралочка» из Златоуста (Челябинская область) Эльвина Каримова поделилась св
10.08.2021

Ватерполистка Эльвина Каримова: Не везет в спорте - повезет в любви
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с новым начальником следственного у
10.08.2021

Губернатор Алексей Текслер встретился с новым начальником регионального следственного управления СКР
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области при формировании коллективного иммунитета к коронавирусу учитываются в том
Коронавирус
Коронавирус
10.08.2021

Ирина Гехт: Ревакцинация входит в план формирования коллективного иммунитета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Активисты Кунашакского района (Челябинская область) опубликовали в соцсетях видео, на котором сно
10.08.2021

Активисты Кунашакского района снова фиксируют слив отходов птицефабрики в реку Теча
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В России, в том числе и на территории Уральского Федерального округа, фиксируется снижение темпов
Коронавирус
Коронавирус
10.08.2021

В России зафиксировали снижение темпов вакцинации от коронавируса
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.08.2021

На Аркаиме двухметровую скульптуру будут сжигать восемь часов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.08.2021

Молодые металлурги ЧЦЗ приняли участие в очистке берега озера Тургояк от мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.08.2021

«Металлург» с минимальным счетом обыграл «Нефтехимик» на мемориале имени Ромазана

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.08.2021

Сотрудники ГУФСИН по-спортивному почтили память погибшего в Грозном коллеги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.08.2021

В Челябинской области прогнозируют рост реальных зарплат по итогам 2021 года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.08.2021

В Челябинске задержана банда, ночью нападавшая на прохожих
ЧЦЗ
Тургояк
субботник
«Вода России»
Юлия Михалкова
Общество
10.08.2021 17:16
Фото: ЧЦЗ

Молодые металлурги ЧЦЗ приняли участие в очистке берега озера Тургояк от мусора

Представители молодежной организации входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода и члены их семей приняли участие в масштабной очистке берега озера Тургояк от мусора.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «ЧЦЗ», в рамках Всероссийской акции по уборке от мусора берегов водных объектов «Вода России» национального проекта «Экология» берег водной жемчужины Южного Урала приводили в порядок более 500 волонтеров из Челябинска, Миасса, Златоуста и Чебаркуля, а также представитель минприроды России, директор центра развития водохозяйственного комплекса Илья Разбаш и амбассадор акции, актриса Юлия Михалкова.

Одновременно состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между министерством экологии Челябинской области и Национальным советом по корпоративному волонтерству (НСКВ)

Уборка проходила с применением технологии раздельного сбора мусора.

За один день эковолонтеры очистили более четырех километров береговой линии, прибрежное дно и поверхность озера. В результате субботника с берега водоема было вывезено более 30 кубометров смешанного мусора, три тонны 780 килограммов металла и свыше двух тонн пластика.

ЧЦЗ
Тургояк
субботник
«Вода России»
Юлия Михалкова
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ватерполистка «Динамо-Уралочка» из Златоуста (Челябинская область) Эльвина Каримова поделилась св
10.08.2021

Ватерполистка Эльвина Каримова: Не везет в спорте - повезет в любви
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с новым начальником следственного у
10.08.2021

Губернатор Алексей Текслер встретился с новым начальником регионального следственного управления СКР
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области при формировании коллективного иммунитета к коронавирусу учитываются в том
Коронавирус
Коронавирус
10.08.2021

Ирина Гехт: Ревакцинация входит в план формирования коллективного иммунитета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Активисты Кунашакского района (Челябинская область) опубликовали в соцсетях видео, на котором сно
10.08.2021

Активисты Кунашакского района снова фиксируют слив отходов птицефабрики в реку Теча
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В России, в том числе и на территории Уральского Федерального округа, фиксируется снижение темпов
Коронавирус
Коронавирус
10.08.2021

В России зафиксировали снижение темпов вакцинации от коронавируса
ЧЦЗ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.08.2021

ЧЦЗ увеличивает инвестиции в реализацию экологических программ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.08.2021

Количество защищенных от коронавируса металлургов ЧЦЗ превысило 91 процент
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.06.2021

Металлурги ЧЦЗ запустят в Шершни молодь сазана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.06.2021

Программа операционной трансформации ЧЦЗ решает экологические проблемы Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 10 августа, на территории Челябинской области сохранятся климатические условия, котор
Среда обитания

Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице

09.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области вторые сутки озадачены 
Среда обитания

В минэкологии дали объяснение химическому запаху в Челябинской области

09.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области жалуются на химическую пелену, накрывшую часть городов региона. Минист
Среда обитания

Челябинскую область накрыло туманом с гарью от лесных пожаров из Якутии

09.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой
Федерация

Алексей Текслер попросил поддержки у Владимира Путина

06.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В челябинском поселке Чурилово сегодня ночью, шестого августа, во время дождя у киоска рядом с до
Общество

Небезопасная торговля: в челябинском поселке Чурилово у киоска снесло крышу

06.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Страсти по Комсомольскому проспекту в Челябинске не утихают. Жители областного центра крайне недо
Общество

Единое мнение челябинцев: власть угробила Комсомольский проспект

05.08.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

10.08.2021 18:01

На Аркаиме двухметровую скульптуру будут сжигать восемь часов

10.08.2021 17:16

Молодые металлурги ЧЦЗ приняли участие в очистке берега озера Тургояк от мусора

10.08.2021 17:05

«Металлург» с минимальным счетом обыграл «Нефтехимик» на мемориале имени Ромазана

10.08.2021 16:50

Сотрудники ГУФСИН по-спортивному почтили память погибшего в Грозном коллеги

10.08.2021 16:46

В Челябинской области прогнозируют рост реальных зарплат по итогам 2021 года

10.08.2021 16:40

В Челябинске задержана банда, ночью нападавшая на прохожих

10.08.2021 16:32

ЧЦЗ увеличивает инвестиции в реализацию экологических программ

10.08.2021 16:28

Ватерполистка Эльвина Каримова: Не везет в спорте - повезет в любви

10.08.2021 16:22

В Челябинскую область поступило 9,5 тысячи доз «Спутник Лайт»

10.08.2021 16:20

На автозаводе «Урал» прошли съемки передачи «По секрету всему свету»

10.08.2021 16:11

Губернатор Алексей Текслер встретился с новым начальником регионального следственного управления СКР

10.08.2021 16:00

В Челябинской области - новый антирекорд по числу умерших пациентов с ковидом за сутки

10.08.2021 15:55

Директор хлебокомбината Копейска стал фигурантом уголовного дела о невыплате зарплаты

10.08.2021 15:49

Количество защищенных от коронавируса металлургов ЧЦЗ превысило 91 процент

10.08.2021 15:44

Ирина Гехт: Ревакцинация входит в план формирования коллективного иммунитета

10.08.2021 15:33

Активисты Кунашакского района снова фиксируют слив отходов птицефабрики в реку Теча

10.08.2021 15:07

Новое назначение в миндотрансе Челябинской области

10.08.2021 14:54

Автопокрышки со дна Тургояка отправятся на переработку

10.08.2021 14:21

В России зафиксировали снижение темпов вакцинации от коронавируса

10.08.2021 14:07

Полицейские Челябинска задержали жителя республики Марий Эл с крупной партией экстази

10.08.2021 14:01

Легенда магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин завершает спортивную карьеру

10.08.2021 13:53

Для охотников Челябинской области установили минимальные лимиты и квоты добычи животных

10.08.2021 13:30

Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта

10.08.2021 13:27

Ирина Гехт: Мы не планируем дистанционного обучения школьников

10.08.2021 13:05

Житель Усть-Катава «подарил» мошенникам-«брокерам» более двух с половиной миллионов рублей

10.08.2021 12:48

В Челябинске в аварии пострадали три человека

10.08.2021 12:45

В Челябинске мужчина с ракетницей пытался ограбить банк

10.08.2021 12:36

В Челябинске раскрыта серия квартирных краж, горожан призывают к бдительности

10.08.2021 11:32

Парк Гагарина приглашает челябинцев на конкурсный показ короткометражного кино

10.08.2021 11:17

В Челябинске срубят 17 сухостойных деревьев

10.08.2021 11:00

Аферисты начали продавать билеты на прокаты сильнейших фигуристов в Челябинске

10.08.2021 10:51

Оператор из Челябинска снял чёрную комедию «Маньячелло» для ТНТ

10.08.2021 10:50

Таганайские маршруты станут частью Большой южноуральской тропы

10.08.2021 10:47

Сюрприз после Олимпиады: на встрече в челябинском аэропорту ватерполистку «Уралочки» позвали замуж

10.08.2021 10:43

Зрители ТВ-3 увидят новый мистический сериал Ильи Куликова «Охотник за призраками. Документалист»

10.08.2021 10:38

Студенты-архитекторы побывали на месте будущей реновации первой электростанции Челябинска

10.08.2021 10:30

Клиенты ВТБ в УрФО увеличили спрос на рефинансирование ипотеки на четверть

10.08.2021 10:16

Челябинский «Манекен» объявил о скорой встрече со зрителями под открытым небом

10.08.2021 10:08

Челиндбанк поддержал благотворительную акцию «Цветущий город»

09.08.2021 23:37

Во вторник в Челябинской области местами дожди и туманы

09.08.2021 23:12

РМК презентовала концепцию спортивной арены в Челябинске

09.08.2021 20:59

В Ленинском районе Челябинска началось благоустройство сквера возле бывшего ДК ЧЗМК

09.08.2021 20:10

В Челябинске с проспекта Героя России Евгения Родионова переносят остановку

09.08.2021 19:42

Анонсы событий и мероприятий на 10 августа

09.08.2021 19:01

Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице

09.08.2021 18:34

«Серебряный возраст – всё впереди»: в Трехгорном реализуется развивающий проект для людей старшего поколения

09.08.2021 18:26

В пяти городах Челябинской области установятся НМУ, усугубляемые дымкой от лесных пожаров

09.08.2021 18:23

В Миассе появится первый в Челябинской области негосударственный резерват - соловьиный

09.08.2021 18:14

В Челябинске на стадионе «Локомотив» возводится крытый футбольный манеж

09.08.2021 18:01

Представители Челябинской и Екатеринбургской епархий поднялись на Эльбрус

09.08.2021 17:53

В Магнитогорске на предприятии найдены снаряды времен Великой Отечественной войны

09.08.2021 16:58

В Курчатовском районе Челябинска в двух скверах поставили камеры видеонаблюдения

09.08.2021 16:47

Павел Шиляев запустил в Турции электросталеплавильный цех MMK Metalurji

09.08.2021 16:33

Тендер на проектирование выделенных полос для общественного транспорта Челябинска выиграла компания из Сочи

09.08.2021 16:10

Трамвай в Челябинске станет быстрее и дешевле

09.08.2021 15:35

В минэкологии дали объяснение химическому запаху в Челябинской области

09.08.2021 15:05

Челябинские дзюдоисты - триумфаторы спартакиады молодежи России

09.08.2021 14:54

В Челябинске восстановили работу светофора на Дзержинского – Гагарина

09.08.2021 14:45

В пожарной части Копейска заступил на службу хвостатый сотрудник

09.08.2021 14:39

В Челябинске собственники жилья снова отказываются «скидываться» на ремонт или замену бойлеров

09.08.2021 14:30

Возгорание катамарана на Тургояке вылилось в уголовное дело

09.08.2021 14:11

В Центральном районе Челябинска впервые появится музыкальный парк

09.08.2021 14:00

Коммунальщики Челябинска начали получать паспорта готовности к новому отопительному сезону

09.08.2021 13:49

Мусор и некошеная трава: управляющие компании Челябинска запустили город

09.08.2021 13:38

Челябинская область досрочно выполнит поручение президента по восстановлению числа занятых

09.08.2021 13:22

В Челябинске расселили аварийный дом, который готовят к сносу

09.08.2021 13:15

Евгений Папунаишвили в Челябинской области учится лепить уральские пельмени

09.08.2021 12:59

Северо-запад Челябинска из-за ремонта крупной тепломагистрали останется без горячей воды

09.08.2021 12:49

На сотый день реконструкции Ленинградского моста в Челябинске начался монтаж балок пролетного строения

09.08.2021 12:28

Челябинцы могут решить судьбу площадки возле ДС «Юность»

09.08.2021 12:22

В Челябинске стартует последний этап гидравлических испытаний

09.08.2021 12:17

Мэрия Челябинска требует, чтобы к зиме подрядчики увеличили парк техники

09.08.2021 12:00

Полицейские устроили ночную проверку развлекательных заведений челябинской Кировки

09.08.2021 12:00

В Челябинской области ковид за неделю оборвал жизни 123 южноуральцев

09.08.2021 11:54

«Сказ об Урале» в Челябинске начнут ремонтировать не раньше чем через год

09.08.2021 11:29

Котова потребовала ускорить темпы вакцинации от коронавируса врачей и педагогов

09.08.2021 11:16

Челябинка завоевала серебряную медаль Кубка Европы по дзюдо

09.08.2021 11:10

Суд оставил Виктора Чернобровина в СИЗО

09.08.2021 11:03

В Челябинске стелу «Город трудовой доблести» откроют четвертого ноября

09.08.2021 10:51

Число безработных челябинцев уменьшилось на 22 человека

09.08.2021 10:51

В Челябинскую область поступило 68,4 тысячи доз «Спутник»

09.08.2021 10:33

Всем соблюдать масочный режим: в Челябинске продолжаются проверки общественного транспорта

09.08.2021 10:28

Челябинскую область накрыло туманом с гарью от лесных пожаров из Якутии

09.08.2021 10:00

Для вас поет Ольга Карпенко

09.08.2021 09:54

В национальном парке «Зигальга» созрел ядовитый урожай

09.08.2021 09:39

В Челябинске на трех перекрестках улицы Труда не работают светофоры

09.08.2021 09:36

В понедельник в Челябинской области осадков не обещают

09.08.2021 09:24

Анонсы событий и мероприятий на девятое августа

08.08.2021 18:08

Управы на них нет: челябинцы упорно продолжают уродовать свой город

08.08.2021 16:28

В Челябинске с воинскими почестями похоронили добровольца Владимира Агеева

07.08.2021 20:33

Пострадали женщины и ребенок: по факту возгорания катамарана на Тургояке могут возбудить уголовное дело

07.08.2021 20:26

Воспитанник челябинской школы волейбола завоевал серебряную медаль Олимпийских игр

07.08.2021 20:21

Златоустовские ватерполистки остались без медалей Олимпиады в Токио

07.08.2021 12:29

Национальный парк «Зюраткуль» обзавелся «Тайнами озера» и другими приятными новшествами

07.08.2021 11:47

Старинную мостовую на площади Ярославского в Челябинске временно законсервировали

07.08.2021 03:20

Афиша на выходные

07.08.2021 03:18

В выходные в Челябинской области осадков не ожидается

07.08.2021 02:50

У президента и губернатора не совпали цифры по снижению объемов выбросов в Челябинской области

07.08.2021 02:19

Путин – Текслеру: Про ФАПы не забывайте

07.08.2021 01:11

Текслер: Ожидаем в ближайшие недели снижения заболеваемости ковидом