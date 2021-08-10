Молодые металлурги ЧЦЗ приняли участие в очистке берега озера Тургояк от мусора

Представители молодежной организации входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода и члены их семей приняли участие в масштабной очистке берега озера Тургояк от мусора.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «ЧЦЗ», в рамках Всероссийской акции по уборке от мусора берегов водных объектов «Вода России» национального проекта «Экология» берег водной жемчужины Южного Урала приводили в порядок более 500 волонтеров из Челябинска, Миасса, Златоуста и Чебаркуля, а также представитель минприроды России, директор центра развития водохозяйственного комплекса Илья Разбаш и амбассадор акции, актриса Юлия Михалкова.

Одновременно состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между министерством экологии Челябинской области и Национальным советом по корпоративному волонтерству (НСКВ)

Уборка проходила с применением технологии раздельного сбора мусора.

За один день эковолонтеры очистили более четырех километров береговой линии, прибрежное дно и поверхность озера. В результате субботника с берега водоема было вывезено более 30 кубометров смешанного мусора, три тонны 780 килограммов металла и свыше двух тонн пластика.