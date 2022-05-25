25.05.2022
В Старом Першино ремонтируют «мост смерти», на котором погиб 91-летний труженик тыла
25.05.2022
В челябинских магазинах нашли фальсифицированное сливочное масло
25.05.2022
Количество заявок на технологическое присоединение к электросетям Челябэнерго в 2022 году выросло на 28%
25.05.2022
В Златоусте подрядчик плохо сделал дорогу и не хочет устранять свои косяки
25.05.2022
Театр «Манекен» приглашает челябинцев на вечер современного танца
25.05.2022
В Центральном районе Челябинска ликвидирован наркопритон
Молодёжь Челябинской области отправится на военно-полевые сборы
20.01.2022
Скоков хочет обсудить с Текслером поддержку казачества
21.02.2019
Челябинские казаки научат кадетов выживать в экстремальных условиях и защищать близких
26.10.2018
Юные челябинские казаки побывали на учебной «войнушке»
14.07.2018
В Челябинской области идет фестиваль «Наследие Урала»
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022
Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку
23.05.2022