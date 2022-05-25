Молодёжь Челябинской области отправится на военно-полевые сборы

С 27 по 29 мая в поселке Травники Чебаркульского района (Челябинская область) состоятся военно-полевые итоговые сборы для юношей и девушек в возрасте от 14 до 25 лет. Организаторами выступили областной молодёжный казачий центр «Южный» (ОМКЦ).

Как сообщают организаторы, за три дня участники познакомятся со всеми атрибутами казачьей культуры: научатся рубить шашкой, сыграют в традиционные игры и лазертаг, поупражняются в современном мечевом бое и стрельбе из пневматики, примут участие в казачьей вечёрке, пройдут полосу препятствий. Одним из ярких моментов сборов станет Областной фестиваль детских и молодежных казачьих коллективов «Казачьему роду нет переводу».

Также на сборах участники познакомятся с поисковой деятельностью – не в формате лекций, а в условиях реальной полевой работы.

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ДЛЯ СПРАВКИ

Хуторское казачье общество Советского района г. Челябинска хутор «Южный» (ХКО «Южный») с 2010 года ведёт деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и охране общественного порядка, Областной молодежный казачий центр «Южный» - с 2016 года.

Проект был создан с целью патриотического воспитания молодёжи, приобщения её к историческому и культурному наследию России, подготовки к службе в ВС РФ и популяризации казачьей культуры. Воспитанники ОМКЦ «Южный» получают статус кадета в казачьем обществе и изучают навыки самообороны, упражняются в строевой подготовке, владении шашкой, современном мечевом бое и в других дисциплинах. Опытные наставники приобщают юных казаков к традиционной культуре и воспитывают в них нравственные качества.