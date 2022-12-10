– Работодатель установил ежемесячную доплату в размере 80 рублей. Говорит, что это оплата как "молоко за вредность". Но эту доплату он не перечисляет на карту – вместо этого каждую смену по пропуску можно питаться в столовой. При этом если ты такой возможностью не воспользовался, то эта сумма сгорает. Это правомерно?

– Нет, неправомерно. Такая доплата не должна «сгорать».

Действительно, существуют случаи, когда молоко на работах с вредными условиями труда возможно заменить по письменному заявлению работника компенсационной денежной выплатой (если это предусмотрено коллективным или трудовым договором).

Сумма этой выплаты должна быть эквивалентна стоимости молока или других равноценных продуктов, которые выдает работодатель (ст. 222 ТК РФ).

Однако существует перечень вредных производственных факторов на рабочих местах (устанавливаются специальной оценкой условий труда), при которых работодатель обязан выдавать молоко, а замена его на денежную компенсацию вообще неправомерна. Речь о химических, физических, биологических факторах. (С полным их списком можно ознакомиться в приказе Минтруда от 12 мая 2022 г. N 291н).

Если вам положена компенсационная выплата, то она должна производиться не реже одного раза в месяц. Соответственно, и обнуляться в конце каждого рабочего дня она не может.

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