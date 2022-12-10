10.12.2022
Молоко за вредность
10.12.2022
В субботу в Челябинске состоится Рождественский фестиваль воскресных школ
09.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
09.12.2022
Сотрудникам мэрии и УК предложили поселиться в аварийном общежитии на Мира
09.12.2022
С борта самолета в руки полицейских попал в Челябинске подросток-беглец
09.12.2022
Половина коррупционных преступлений в Челябинской области - взятки
Молоко за вредность
Но вопрос отвечает технический инспектор труда Федерации профсоюзов Челябинской области Степан Горбунов.
08.12.2022
Теплые вещи мобилизованным землякам отправили профсоюзы Челябинской области
06.12.2022
Декретный отпуск для мужа
05.12.2022
Профсоюзы образования соберутся в Челябинске на межрегиональный форум
30.11.2022
Юрист: о смартфонах, лишении прав и работе в декрете
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022