Мошенники обманули женщину на 1,5 миллиона рублей

Потерпевшая, считая, что дочь стала виновницей ДТП, трижды снимала денежные средства с банковского счета и отдавала их злоумышленникам.

В Отдел полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску обратилась местная жительница, 1948 года рождения, у которой мошенническим путем были похищены денежные средства в сумме свыше 1,5 миллиона рублей. Потерпевшая пояснила, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП. Якобы женщина переходила дорогу в неположенном месте и чтобы уйти от столкновения с ней, водитель автомобиля экстренно тормозил, в результате чего пострадали его пассажиры, которым теперь требуются деньги на лечение. Кроме того, денежная компенсация требуется за то, чтобы виновницу автоаварии не привлекли к уголовной ответственности. Потерпевшая трижды ходила в банк снимать сбережения, после чего отдавала их злоумышленникам. Сотрудники финансового учреждения заподозрили неладное, когда бабушка вновь пришла снять крупную сумму и посоветовали ей обратиться в полицию, предположив, что она общается с мошенниками.

По данному факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до десяти лет.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших противоправное деяние.

Заместитель начальника УМВД России по городу Челябинску полковник полиции Андрей Меньшенин напоминает гражданам, что в подобных ситуациях необходимо прервать разговор, перезвонить родственнику, чтобы подтвердить или опровергнуть полученную информацию. Обычно этого бывает достаточно, чтобы выйти из-под влияния злоумышленников. Даже если родственник не берет трубку, стоит позвонить еще кому-либо из вашего окружения, чтобы не вовлеченный в панические эмоции человек смог трезво оценить происходящее. В случае, если вы лишились денежных средств, и даже если информация оказалась ложной, необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию. Это можно сделать по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 266-14-14, 02, либо обратиться в районный отдел полиции по месту совершения противоправного деяния.