МТС Live запускает собственный концертный зал в Челябинске

МТС запустит в Челябинске собственную концертную площадку МТС Live Холл в ТРК «Таганай». Она станет частью федеральной сети МТС Live, которая обеспечит проведение концертов популярных артистов и гастроли актуальных шоу, а вместе с этим современное билетное программное обеспечение.

Операционное управление площадкой перейдет к «МТС Энтертейнмент», в том числе организация концертов и сдача в аренду площадки для проведения мероприятий и шоу, продажа билетов, работа баров и ресторанов, а также спонсорские и рекламные интеграции.

Челябинск стал еще одним городом, где клиенты МТС Live смогут получать скидки и дополнительные привилегии при покупке билетов, в том числе в рамках программ лояльности МТС Premium и МТС Cashback, а также получать дополнительные скидки и бонусы при посещении мероприятий, организатором которых будет выступать МТС Live.

«Мы рады развивать энтертейнмент-направление МТС и запустить уже вторую площадку на Урале. В Челябинске наша задача - раскрыть потенциал рынка развлечений, предложить организаторам событий, артистам и зрителям комфортный объект, а также создать в регионе качественную программу. Уже на следующий год мы планируем проведение более чем 130 мероприятий - на базе нового концертного зала, построенного с учетом рекомендаций нашей команды и других специалистов. Мы хотим, чтобы организаторы и артисты имели доступ к качественной инфраструктуре, а зрители шоу – с комфортом проводили время, наслаждались мероприятиями и вместе с этим пользовались преимуществами экосистемы МТС», - отметил генеральный директор «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин.

Современная универсальная площадка включает концертный зал площадью шесть тысяч квадратных метров средней вместимостью от 2 500 до 3 500 посетителей в зависимости от конфигурации, 12 просторных VIP-лож, а также кафе и ресторанов. Концертный зал оснащен 4К экраном размером 18 на восемь метров, профессиональной звуковой аппаратурой Clair Brothers, световым оборудованием CLAY PAKY.

В 2021 году МТС подписала соглашение с международным выставочным центром «Екатеринбург ЭКСПО», концертный зал на территории которого теперь называется МТС Live Холл. В прошлом году в сеть вошли MTC Live Холл в Москве и Санкт-Петербурге.