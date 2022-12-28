МТС поможет южноуральцам с особенностями здоровья освоить профессию в IT

МТС запускает первый в России бесплатный онлайн-курс по обучению разметке данных, к которому могут присоединиться жители Челябинской области ― они освоят первый этап построения алгоритмов нейронных сетей. Курс нацелен на обучение людей с особенностями здоровья, в том числе с расстройствами аутистического спектра и нарушениями слуха.

Комплексный дистанционный курс рассчитан на три месяца и включает 22 часа теоретических занятий в формате интерактивных видеолекций и 28 часов практических уроков с преподавателями. Учащиеся узнают, как сбор, разметка данных и добавление к ним меток помогает модели машинного обучения предоставлять точные прогнозы и оценки. Научатся работать с разметкой данных и узнают, как обучать искусственный интеллект. Также они пройдут курс занятий по коммуникациям в корпоративно-деловой среде, что точно пригодится им в будущем даже в другом поприще.

Программа курса разработана командой «Нетологии» совместно с экспертами МТС в области искусственного интеллекта и NtechLab, которые разрабатывают программное обеспечение на основе искусственного интеллекта. Партнером проекта стал благотворительный фонд «Антон тут рядом», поддерживающий людей с аутизмом. Инклюзивно-образовательная программа будет доступна на онлайн-платформе «Нетология» с 16 января 2023 года. Для участия в курсе обучения необходимо заранее подать заявку и заполнить анкету.