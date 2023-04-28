МТС улучшила связь для дачников на северо-западе и Троицком тракте Челябинска

Цифровая экосистема МТС модернизировала сеть и установила новое телеком-оборудование в садовых товариществах и поселках под Челябинском. В результате средняя скорость передачи данных у дачников выросла в среднем на 25 процентов.

Накануне дачного сезона МТС расширила сеть 4G и увеличила скорость мобильного интернета на северо-западе в поселке Градский Прииск, а также в поселке Кременкуль Сосновского района. На южном выезде из Челябинска по Троицкому тракту улучшение покрытия произошли в поселках СмолVille и Исаково, СНТ «Политехник», «Часовщик» и «Факел».

Челябинцы могут с комфортом пользоваться цифровыми сервисами на дачных участках, делиться фотографиями урожая и общаться через мессенджеры по видеосвязи даже во время нагрузки на сеть. Высокая скорость мобильного интернета также позволит южноуральцам работать удаленно даже за городом, слушать музыку и смотреть онлайн-видео в хорошем качестве.

«Начиная с мая, южноуральцы активно выезжают за город и проводят много времени на даче. Поэтому заранее, до наплыва отдыхающих, мы провели работы на сети и увеличили скорость мобильного интернета в популярных дачных массивах, чтобы челябинцы независимо от места нахождения, могли полноценно отдыхать и пользоваться привычными сервисами. Несмотря на начало садового сезона, мы продолжим развивать сеть в любимых локациях южноуральцев по всему региону», − рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

В прошлом году к началу дачного сезона МТС увеличила скорость мобильного интернета в челябинских СНТ «Чайка» и «Урал», СНТ «Электрометаллург» Соснового района; под Копейском компания расширила LTE-покрытие в СНТ «Коммунальщик» и в дачных массивах, расположенных в районе озера Курлады. Под Магнитогорском скорость мобильного