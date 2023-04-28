28.04.2023
МТС улучшила связь для дачников на северо-западе и Троицком тракте Челябинска
28.04.2023
«Скорбящие матери» Челябинска обязательно обретут новую жизнь
28.04.2023
История южноуральской археологии глазами основателя «Аркаима»
28.04.2023
В Челябинске задержана группа бутлегеров
28.04.2023
«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» поздравят фронтовиков с наступающим 9 Мая
28.04.2023
Челябинцы выступили против перевода в онлайн обсуждение градостроительных проектов
МТС улучшила связь для дачников на северо-западе и Троицком тракте Челябинска
21.04.2023
Более четырех тысяч семей из Чурилово получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету
14.04.2023
Юная челябинка покорила преподавателя ГИТИСа и стала ближе к мечте
11.04.2023
«Абзаково» вошёл в ТОП-5 наиболее популярных горнолыжных курортов России
10.04.2023
Южноуральцы получат бесплатный роуминг при бронировании отелей за рубежом
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023