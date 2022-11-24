МТС запустила собственный магазин приложений для пользователей Android

Южноуральские пользователи Android смогут воспользоваться российским магазином приложений AppBazar, бета-версию которого запустила компания МТС.

Российские и зарубежные разработчики могут размещать, продвигать и монетизировать свои сервисы, а пользователи скачивать приложения и оплачивать их с помощью карт российских банков или со счета мобильного телефона. На площадке уже доступно около ста приложений от более чем 50 компаний.

Магазином приложений на сайте AppBazar.ru могут пользоваться абоненты всех российских операторов мобильной связи, авторизуясь по номеру телефона. В начале 2023 года планируется коммерческий запуск AppBazar.

Для монетизации программ разработчики могут применять различные инструменты, в том числе сервис внутренних покупок в приложениях, продажу премиум-версий, подписки, участие в рекламных кампаниях стора.

МТС также предлагает партнерам услуги персонального менеджера. До конца 2022 года разработчикам будут предложены льготные условия монетизации приложений.