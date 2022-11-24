24.11.2022
Ученые Сбера представили MedBench — платформу для решения ИИ-задач в медицине
24.11.2022
Воспользовавшись услугой BlaBlaCar, пятеро южноуральцев получили травмы
24.11.2022
ММК сообщил о снижении выбросов пыли доменного цеха
24.11.2022
В Челябинской области ГИБДД просит водителей большегрузов не выезжать со стоянок
24.11.2022
МТС запустила собственный магазин приложений для пользователей Android
24.11.2022
В Челябинске изменится маршрут движения автобуса №7
МТС запустила собственный магазин приложений для пользователей Android
На площадке уже доступно около ста приложений от более чем 50 компаний
16.11.2022
Книги южноуральских авторов стали доступны в новой цифровой библиотеке МТС
03.11.2022
Юная вокалистка из Челябинска стала двукратным призером всероссийского творческого проекта МТС
28.07.2022
Сеть доставки МИКАfood из Магнитогорска будет обслуживать клиентов с помощью голосового робота
19.07.2022
Исследование: Челябинские озера стали притягивать все больше туристов
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022