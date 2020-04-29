ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Муниципалитетам разрешили запустить садовые маршруты с 1 мая

Общество
Сегодня, 18:19
Автор: 
Олеся Денисова

Муниципалитеты Челябинской области смогут сами принимать решение о сроках запуска садовых маршрутов, при этом обязательным условием их работы будет соблюдение санитарно-эпитемиологических норм.

Об этом губернатор Алексей Текслер заявил 29 апреля в ходе брифинга.

«Если муниципалитеты примут решения возобновлять садовые маршруты, они должны соблюдать все режимы безопасности. Все пассажиры должны быть в масках, размер автобусов и частота рейсов должны быть увеличены, необходимо скорректировать расписание. Нужно обеспечить посадку не более 50% вместимости и проводить дезинфекцию транспорта после каждого рейса», - уточнил губернатор.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области договорилось с перевозчиками об увеличении в два раза количества автобусов на садовых маршрутах. "Если водитель увидит, что заполнена половина салона в автобусе, а желающие уехать еще есть, то он сразу будет вызывать второй автобус», - пояснили в пресс-службе ведомства. Такие меры предпринимают для того, чтобы у всех пассажиров была возможность соблюдать социальную дистанцию. 

В Магнитогорске с 1 мая откроют 13 садовых маршрутов. Транспорт будет заполняться лишь наполовину. Все пассажиры будут сидеть на местах – запрещено ездить стоя. Им рекомендуется быть в масках и перчатках. По открытию садовых маршрутов в Челябинске пока не объявлено.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Федерация
20.04.20 14:12
Российским дачникам пропишут права
Общество
16.04.20 12:51
Южноуральские садоводы могут остаться без общественного транспорта
Общество
13.04.20 12:23
Садоводам Челябинской области разрешили уехать на свои участки
Общество
13.04.20 09:50
Запуск «садовых» маршрутов намечен на май, а пока садоводам нужно сидеть дома
Сегодня, 16:43
Видеопрограмма военных песен от солистов Челябинской филармонии
Сегодня, 16:30
В Челябинской области режим повышенной готовности и самоизоляции продлен по 11 мая
Сегодня, 15:54
98-летний ветеран Великой Отечественной войны из Долгодеревенского написал более 600 картин
Сегодня, 15:03
Столовая ЧелГУ начала готовить для жителей города пиццу, салаты, шашлыки и окрошку
Сегодня, 14:48
На челябинские дороги вышли новые КДМ с чудо-щетками
Сегодня, 14:07
Челябинские памятники Героям приводят в порядок по случаю приближающегося Дня Победы
Сегодня, 13:20
В социальных сетях южноуральцы начали акцию, посвящённую 75-летию Победы
Сегодня, 13:12
Глава минобра Челябинской области рассказал, как будут учиться школьники в мае
Сегодня, 12:29
Вице-губернатор Челябинской области уходит в отставку
Сегодня, 11:40
В Магнитогорске закрыли на карантин «Зеленый рынок» и подъезды в трех домах из-за нового очага коронавируса
Общество
Сегодня, 16:30
В Челябинской области режим повышенной готовности и самоизоляции продлен по 11 мая
Общество
Сегодня, 17:08
Текслер – о сроках и этапах смягчения режима самоизоляции
Новости
Сегодня, 16:43
Общество
Видеопрограмма военных песен от солистов Челябинской филармонии
Сегодня, 15:54
Общество
98-летний ветеран Великой Отечественной войны из Долгодеревенского написал более 600 картин
Сегодня, 15:03
Общество
Столовая ЧелГУ начала готовить для жителей города пиццу, салаты, шашлыки и окрошку
Сегодня, 14:48
Общество
На челябинские дороги вышли новые КДМ с чудо-щетками
Сегодня, 14:07
Общество
Челябинские памятники Героям приводят в порядок по случаю приближающегося Дня Победы
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
Сегодня, 16:43
Общество
Видеопрограмма военных песен от солистов Челябинской филармонии
Сегодня, 15:54
Общество
98-летний ветеран Великой Отечественной войны из Долгодеревенского написал более 600 картин
Сегодня, 15:03
Общество
Столовая ЧелГУ начала готовить для жителей города пиццу, салаты, шашлыки и окрошку
Сегодня, 14:48
Общество
На челябинские дороги вышли новые КДМ с чудо-щетками
Сегодня, 14:07
Общество
Челябинские памятники Героям приводят в порядок по случаю приближающегося Дня Победы
Теги
садоводы
Алексей Текслер
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика