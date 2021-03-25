Муниципальные учреждения здравоохранения Челябинска перейдут на баланс области

Все 25 муниципальных учреждений здравоохранения Челябинска перейдут на баланс области. Полномочия по осуществлению медицинской помощи жителям южноуральской столицы также переходят в ведение регионального правительства.
Вопрос о передаче из муниципальной собственности в государственную собственность Челябинской области 25-ти имущественных комплексов медицинских учреждений депутаты гордумы обсудили вчера, 24-го марта, на комиссии по бюджету, экономике и муниципальному имуществу.
Как сообщили в пресс-службе гордумы, это связано с прекращением срока исполнения полномочий по организации оказания медицинской помощи, переданных Челябинской областью органам местного самоуправления.
«Была проведена инвентаризация имущественных комплексов муниципальных учреждений здравоохранения и подготовлен проект решения о подготовке к передаче имущественных комплексов с перечнем объектов недвижимого имущества», - пояснили в пресс-службе гордумы. Окончательное решение будет принято на думском заседании 30-го марта.