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Муниципальные учреждения здравоохранения Челябинска перейдут на баланс области

Все 25 муниципальных учреждений здравоохранения Челябинска перейдут на баланс области. Полномочия по осуществлению медицинской помощи жителям южноуральской столицы также переходят в ведение регионального правительства.

Вопрос о передаче из муниципальной собственности в государственную собственность Челябинской области 25-ти имущественных комплексов медицинских учреждений депутаты гордумы обсудили вчера, 24-го марта, на комиссии по бюджету, экономике и муниципальному имуществу.

Как сообщили в пресс-службе гордумы, это связано с прекращением срока исполнения полномочий по организации оказания медицинской помощи, переданных Челябинской областью органам местного самоуправления.

«Была проведена инвентаризация имущественных комплексов муниципальных учреждений здравоохранения и подготовлен проект решения о подготовке к передаче имущественных комплексов с перечнем объектов недвижимого имущества», - пояснили в пресс-службе гордумы. Окончательное решение будет принято на думском заседании 30-го марта.